Handel Großbritannien verschiebt Einfuhrkontrollen für EU–Waren

Grenzkontrolle am Flughafen Heathrow

London Großbritannien verschiebt die vollständige Einführung von Einfuhrkontrollen für Waren aus der Europäischen um drei Monate. Starttermin solle nun der Januar 2024 sein, wie die Regierung am Dienstag in London ankündigte.

Noch im April hatte sie erklärt, ab dem 31. Oktober Gesundheitszertifikate für einige tierische Produkte, Pflanzen sowie Lebens– und Futtermittel aus Europa zu verlangen. Die EU hat dagegen bereits Kontrollen für britische Waren eingeführt, was zu Verzögerungen und höheren Kosten führt.

Großbritannien hat den EU–Binnenmarkt im Januar 2021 verlassen, die vollständige Einführung von Grenzkontrollen aber aus Sorge vor Störungen an den Häfen und einem weiteren Befeuern der Inflation mehrmals verschoben.

Nach Anhörung der Wirtschaft habe man sich für den Aufschub entschieden, teilte die britische Regierung mit. Weitere Anforderungen – etwa Warenkontrollen und Sicherheitserklärungen – sollen schrittweise bis 2024 eingeführt werden. Der Starttermin für einige Bereiche, etwa die Kontrolle von tierischen Erzeugnissen und Pflanzen mit mittlerem Risiko, wird ebenfalls um drei Monate verschoben. Das soll den Unternehmen mehr Zeit zur Vorbereitung geben.

Das nun veröffentlichte neue Modell für die Grenzkontrollen sieht eine verbesserte Nutzung von Daten und Technologien vor. Auch soll Doppelarbeit beseitigt werden, um den bürokratischen Aufwand der Unternehmen bei der Einfuhr von Waren zu verringern. Diese Änderungen sollen den Unternehmen rund 520 Millionen Pfund (606 Millionen Euro) jährlich an Kosten einsparen.

Sunak will auch EU-Regeln für den Wohnungsbau rückgängig machen. (Foto: AP) Britischer Premierminister Rishi Sunak

Geplant ist demnach auch ein „Single Trade Window”–System zur Vereinfachung und Straffung der Import- und Exportprozesse, so dass die Händler nur noch einmal Informationen einreichen müssen. „Die Unternehmen werden sich über diese Klarheit freuen, da sie sich auf die schwierige Umstellung auf ein digitales Handelssystem vorbereiten müssen“, sagte William Bain, Leiter des Bereichs Handelspolitik bei der britischen Handelskammer.

„Das Entscheidende ist die Vorbereitung.“ Die Unternehmen träfen langfristige Investitions- und Lieferkettenentscheidungen. Sie müssten darauf vertrauen können, dass die physische und digitale Infrastruktur rund um die britische Grenze rechtzeitig zur Verfügung stehe.

Regierung lockert Umweltauflagen um Hausbau anzukurbeln

Die britische Regierung will außerdem Umweltauflagen aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft streichen und damit den Bau neuer Häuser ankurbeln. Indem die „unverhältnismäßige und schlecht ausgerichtete alte EU-Vorgaben“ zur Wasserverschmutzung gelockert würden, könnten bis 2030 bis zu 100 000 neue Wohnungen entstehen, sagte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Dienstag.

Zudem würden damit Milliarden in die Wirtschaft fließen und Zehntausende Jobs unterstützt werden. Umweltschützer zeigten sich entsetzt.

Der Chef der Organisation Wildlife Trust, Craig Bennett, sprach von „abscheulichem Verhalten“. Die Änderung werde zu „viel mehr Kot in unseren Flüssen“ führen, aber die Ursachen des Wohnungsmangels nicht lösen, sagte Bennett einer Mitteilung zufolge. Der Umwelt-Dachverband Wildlife and Countryside Link sprach vom „schwersten Schlag für die Umweltgesetze seit Jahrzehnten“.

Für Kritik sorgt bereits seit längerem, dass jedes Jahr Millionen Liter ungeklärte Abwässer in Flüsse, Seen und das Meer fließen. Die Wasserversorger wollen wegen der notwendigen Renovierung die Gebühren deutlich erhöhen – Verbraucherschützer sind empört.

Derzeit müssen Neubauten in Dutzenden englischen Gemeinden, in denen Schutzgebiete liegen, „nährstoffneutral“ sein. Dafür müssen Bauherren nachweisen, dass sie keine umweltschädlichen Phosphate und Nitrate in nahe gelegene Gewässer gelangen lassen. Neubaugebiete gelten als Risiko, weil Abwässer der Häuser wie von den Baustellen die Tierwelt schädigen und zu übermäßigem Algenwachstum führen können.

Die Regierung wies die Kritik zurück. Die Wasserverschmutzung durch Neubauten sei „sehr gering“ und werde durch Investitionen in Höhe von 280 Millionen Pfund (326,5 Millionen Euro) ausgeglichen. Sunak betonte, er halte am Umweltschutz fest. Dies geschehe aber auf „verhältnismäßige und pragmatische Weise“.

