Handel mit China Niederlande wollen Export von Halbleiter-Technologie einschränken

Die USA suchen Verbündete, die ebenfalls Technologie-Exporte nach China einschränken. Nun schließt sich die Regierung in Den Haag dem Vorhaben an.

Die Handelsministerin kündigte in einem Schreiben an, die Export-Beschränkungen würden noch vor dem Sommer eingeführt. (Foto: IMAGO/ANP) Liesje Schreinemacher

Amsterdam Aus Gründen der nationalen Sicherheit wollen die Niederlande den Export von Halbleitertechnologie einschränken. Das teilte die Regierung in Den Haag am Mittwoch mit.

Damit reagieren die Niederlande auf Wünsche der USA, Technologie-Exporte nach China einzuschränken. Die Entscheidung folgte nach monatelangen Diskussionen zwischen den Niederlanden, den USA und Japan.

Niederlande schränken Technologie-Export nach China ein

Ziel der Regierung in Washington ist es, Verbündete für ähnliche Restriktionen im Handel mit China zu finden, wie sie vergangenen Oktober in den USA eingeführt wurden.

Handelsministerin Liesje Schreinemacher kündigte in einem Schreiben an das Parlament an, die Exportbeschränkungen würden noch vor dem Sommer eingeführt. In dem Schriftstück wurden weder China noch die ASML Holding NV, ein führender Zulieferer für Halbleiterhersteller, genannt.

Technologie vom Halbleiter-Hersteller ASML betroffen

Unter das Embargo soll dem Schreiben zufolge aber eine wichtige, von ASML entwickelte Technik zur Chipproduktion fallen, die sogenannte „DUV“-Lithografie. ASML hat nach eigenen Angaben bislang seine modernsten „EUV“-Maschinen nicht nach China verkauft. >> Lesen Sie hier: Europas Technologie-Streit mit China weitet sich aus ASML erklärte, man gehe davon aus, künftig Lizenzen für den Export für die modernsten Maschinen beantragen zu müssen. Dies werde sich jedoch kaum auf die Prognose zur Geschäftsentwicklung in diesem Jahr auswirken. Der Chipmaschinen-Hersteller erwartet, dass der Umsatz in China mit 2,2 Milliarden Euro 2023 ungefähr gleich bleiben wird. Damit bleibt das Chinageschäft allerdings unter den Erwartungen der Entwicklung in anderen Ländern zurück, denn ASML will beim Gesamtumsatz um 25 Prozent dieses Jahr zulegen. Mehr: Biden verschärft den Konfrontationskurs gegenüber China