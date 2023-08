Handel USA und China vereinbaren Informationsaustausch über Ausfuhrkontrollen

China und die Vereinigten Staaten streiten über Exportkontrollen, jetzt suchen beide Seiten das Gespräch. Manche Regelungen stehen aber nicht zur Debatte.

Washington Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China haben sich auf eine gemeinsame Arbeitsgruppe für den Informationsaustausch über Ausfuhrkontrollen verständigt. Diese solle als Plattform dienen, um Missverständnisse über die Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten abzubauen, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Das erste Treffen auf Staatssekretärsebene solle bereits am Dienstag in Peking stattfinden.

China hat zuletzt scharf kritisiert, dass die US-Regierung den Zugang der Volksrepublik zu besonders leistungsfähigen Halbleitern durch Ausfuhrkontrollen behindert. US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte nach einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao am Montag in Peking, diese Maßnahmen stünden nicht zur Debatte.

China wiederum hatte Ausfuhrkontrollen für wichtige Rohstoffe für die Chip-Produktion angekündigt.

