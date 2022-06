Handelsabkommen Ampel-Koalition sieht Durchbruch für Ratifizierung von Ceta

Die Regierung will das Ratifizierungsgesetz noch vor der Sommerpause einbringen. Vor der Verabschiedung müssen aber noch Gespräche mit Kanada geführt werden.

Ceta ist vor rund fünf Jahren vorläufig in Kraft getreten. (Foto: dpa) Freihandelsabkommen

Berlin Eine Ratifizierung des vor bald fünf Jahren vorläufig in Kraft getretenen Ceta-Handelsabkommens der Europäischen Union (EU) mit Kanada auch durch Deutschland rückt näher. Die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP verständigten sich Donnerstag darauf, das Ratifizierungsgesetz im Kabinett noch vor der Sommerpause einzubringen und dann die erste Befassung im Bundestag vorzunehmen.

Spitzenpolitiker der Grünen halten den am Donnerstag vorgestellten Kompromiss der Regierungskoalition für weitgehend sinnvoll. „Unser Parteitagsbeschluss sah zwar direkte Änderungen am Vertragstext vor. Aber mit den Erklärungen erfüllen wir inhaltlich genau diese Punkte und diese in einer Form, die rechtlich bindend ist“, sagte Franziska Brantner, parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschafsministerium, dem Handelsblatt. Deshalb sei die Einigung im Sinne des Parteitagsbeschlusses der Grünen.

Die Partei hatte vor der Bundestagswahl eigentlich beschlossen, einer Ratifizierung des CETA-Abkommens nur zuzustimmen, wenn Änderungen am Vertrag erreicht würden. Der nun erzielte Kompromiss sieht diese nicht vor, stattdessen soll es rechtlich bindende Zusatzerklärungen zu den umstrittenen Passagen zum Investitionsschutz geben, die aber noch zwischen der EU-Kommission und Kanada geeint werden müssen. „Die Einigung wird kommen und damit können wir dann CETA schnell ratifizieren", sagte Staatssekretärin Brantner. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagte dem Handelsblatt: „Natürlich hätten wir Grünen noch mehr Änderungen sinnvoll gefunden." Aber weil die Ratifizierung soweit voran geschritten sei, wäre eine Änderung am Vertragstext schwierig gewesen. „Deshalb ist es sehr gut, dass wir einen Weg gefunden haben, noch deutliche Verbesserungen an CETA umzusetzen, ohne die Ratifizierung zu stoppen", erklärte Dröge.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen SPD-Vizefraktionschefin Verena Hubertz sprach hinsichtlich des Handelsabkommens von einem Durchbruch. „Eine erste Lesung findet noch vor der Sommerpause in der nächsten Sitzungswoche statt“, erklärte Hubertz. Gleichzeitig werde sich die Koalition für eine neue Generation von Handelsverträgen einsetzen, die auch Nachhaltigkeit und soziale Rechte im Blick hätten. Die Ratifizierung durch den Bundestag soll aber mit einem Vorbehalt versehen werden. Die Verabschiedung finde erst statt, sobald im Herbst nach Gesprächen auf EU-Ebene und mit der kanadischen Regierung eine Interpretationserklärung etwa zum Investitionsschutz vorliege, heißt es in der Einigung der Ampel. Der Ratifizierungsprozess in der EU solle dadurch nicht gestoppt werden, sondern dessen Fortsetzung ermöglichen. Ceta ist in 15 EU-Staaten ratifiziert Das in Deutschland vor allem innerhalb der SPD und bei den Grünen lange umstrittene Handelsabkommen Ceta war am 21. September 2017 vorläufig in Kraft getreten. Damit es vollständig wirksam wird, muss es von den Parlamenten aller EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Derzeit haben 15 EU-Staaten Ceta ratifiziert, in zwölf Ländern steht sie noch aus. Zu den Regelungen, die erst nach Ratifizierung durch alle Staaten in Kraft treten, gehören unter anderem die Regelungen zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten durch ein öffentlich legitimiertes Investitionsgericht. Mehr: Handelsabkommen mit Kanada – Deshalb setzt das Ceta-Urteil die Ampel unter Druck