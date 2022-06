Handelsabkommen Ampelkoalition will Ceta ratifizieren – wenn EU und Kanada mitspielen

Nach jahrelangem Streit will die Regierungskoalition das europäisch-kanadische Abkommen unterzeichnen. Doch erst muss mit Brüssel und Kanada verhandelt werden.

Das Abkommen dient dazu, Zollabgaben beim gegenseitigen Handel für europäische und kanadische Firmen weitgehend abzuschaffen. (Foto: AFP) Proteste gegen Ceta im Jahr 2017

Berlin Die Ampelkoalition hat über Monate gerungen, was aus dem europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen Ceta wird. Jetzt, am späten Donnerstag, haben SPD, Grüne und FDP eine Einigung präsentiert. Die Ampel will vor der Sommerpause die Ratifizierung des europäisch-kanadischen Handelsabkommens auf den Weg bringen. Noch im Herbst könnte das Abkommen ratifiziert werden.

Ceta ist seit fast fünf Jahren vorläufig in Kraft. Für eine vollständige Umsetzung müssen es allerdings die nationalen Parlamente ratifizieren. Schon die Große Koalition konnte sich darauf in der vergangenen Legislaturperiode nicht einigen. Passagen zum Investitionsschutz und zu Schiedsgerichten in dem Vertrag sind äußerst umstritten. In der neuen Bundesregierung stellten sich die Grünen bislang strikt gegen die Ratifizierung, während SPD und FDP das Abkommen unterzeichnen wollten.