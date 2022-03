Handelsblatt Insight Joseph Stiglitz: „Wir erleben eine Krise in einer völlig neuen Dimension“

Der amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger sieht infolge des Ukrainekriegs eine große Verunsicherung der Weltwirtschaft. Eine schnelle Zinswende hält er aber nicht für notwendig.

Der Ökonom sieht die Weltwirtschaft vor einer Zäsur. (Foto: Imago) Nobelpreisträger Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz liebt es zu reisen. Lange Zeit hinderte die Pandemie den wohl bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler der USA daran. Jetzt zieht es den Ökonomie-Nobelpreisträger wieder zu den Menschen – vor allem auch jenseits der amerikanischen Grenzen. Derzeit ist Stiglitz in Europa mit Stationen in Brüssel und Paris. Er ist damit auch näher am Krieg in der Ukraine, der von den USA aus betrachtet doch weit weg ist.

Dass ein Krieg in Europa 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt noch möglich ist, das schockiert den New Yorker. Auch die Folgen für die Weltwirtschaft ließen sich in ihren Dimensionen noch gar nicht abschätzen. Die Risiken vor allem auch für die Schwellenländer seien enorm.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen