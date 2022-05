Handelsblatt Research Institut Welchen Einfluss der Klimawandel auf die Trinkwasserversorgung hat

Der Klimawandel beeinflusst die Wasserversorgung in Deutschland in verschiedener Weise.

Berlin Es ist ein ambitioniertes Ziel: Bis 2045 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Das Handelsblatt Research Institut (HRI) hat jetzt gemeinsam mit dem Sanitärunternehmen Viega untersucht, welche Folgen die Klimaziele für die Trinkwasserqualität haben können. Das Fazit: Es besteht ein Zielkonflikt zwischen Energieeffizienz und hochwertigem Trinkwasser.

Um Trinkwasserqualität zu erreichen, muss die Betriebstemperatur in Gebäuden konstant bei mindestens 55 Grad liegen. Sonst besteht eine erhöhte Gefahr von Bakterienbefall, vor allem mit Legionellen. Diese können im schlimmsten Fall eine spezielle Form der Lungenentzündung auslösen. Mögliche Ursachen sind ungenügend gedämmte Trinkwasserleitungen, wenig genutzte Leitungsabschnitte oder Warmwasserspeicher, die unter 60 Grad Celsius betrieben werden.

Doch das Erhitzen verbraucht Energie: Bei einem durchschnittlichen Warmwasserverbrauch von 40 Litern pro Tag liegt die notwendige Energie zum Aufheizen zwischen 1,65 bis 2,2 Kilowattstunden (kWh) pro Tag und Person. Laut Berechnungen aus dem Jahr 2018 machte der Warmwasseranteil beim Endenergieverbrauch eines Privathaushaltes etwa 16 Prozent aus, heißt es in der Studie.

Ein Appell der Studie lautet deshalb, dass die Klimaziele nicht zu Einschränkungen bei der Erhitzung führen dürften, sondern dass stattdessen klimafreundliche Technologien eingesetzt werden müssten. „Es werden technische Lösungen gebraucht, die Trinkwasserhygiene bei niedrigerem Energieverbrauch sicherstellen“, erklärt Sven Jung, der die Studie beim HRI maßgeblich begleitete. Auch beim klimaneutralen Bauen müsse auf eine ausreichende Wassertemperatur geachtet werden.

Als Beispiele für innovative Technologien, die Klimaschutz und Trinkwasserqualität verbinden könnten, führt das HRI etwa „dezentrale Wärmetauscher, die Energierückgewinnung aus dem Abwasser, bessere Isolierungen der Warmwassersysteme sowie sparsamere Wärmeerzeuger mit guter Energieausnutzung wie beispielsweise Brennwertkessel“ an.

Hygienekonzept für Trinkwasser

„Um die hohe Trinkwasserqualität auch in Zukunft sicherzustellen und damit unsere Gesundheit zu schützen, müssen jetzt die entsprechenden Weichen gestellt werden“, sagt Bert Rürup, Präsident des HRI und wissenschaftlicher Leiter der Studie. Auch die Politik sei gefordert.

Um Klima- und Gesundheitsschutz unter einen Hut zu bringen, empfiehlt die Studie deshalb unter anderem ein verpflichtendes Trinkwasserhygienekonzept vergleichbar mit dem Brandschutz für Bauherren. Außerdem sollen innovative digitale Technologien bei Trinkwassersystemen sowie beim Bau und Betrieb von Gebäuden genutzt werden und Standards sollen regelmäßig überwacht werden.

Auch sei die Politik dafür verantwortlich, die öffentliche Wasserinfrastruktur instand zu halten – ein erheblicher Kostenpunkt, der über die Jahre gewachsen ist und 2020 rund 3,2 Milliarden Euro ausmachte. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag das Investitionsvolumen noch bei knapp 2,2 Milliarden Euro. Das HRI warnt in seiner Studie für den öffentlichen Sektor auch davor, dass zunehmend Rückstände von Medikamenten, Kosmetikprodukten, Reinigungs- und Pflanzenschutzmitteln – sogenannte anthropogene Spurenstoffe – die Wasserqualität beeinflussen.

Auch eine hohe Nitratkonzentration, die häufig die von der EU festgelegten Grenzwerte übersteigt, könne die Qualität des Trinkwassers beeinflussen. Nitrat gelangt vor allem über die Düngung landwirtschaftlicher Flächen ins Grundwasser. Neben der Belastung durch chemische Stoffe geht das HRI auch davon aus, dass der Klimawandel in Zukunft sowohl Angebot als auch Nachfrage von Trinkwasser verändern werde. So könnten die sich verändernden meteorologischen Gegebenheiten lokal zu sinkenden, steigenden oder schwankenden Grundwasserspiegeln führen.

Regionale Trinkwasserrationierung

Denn in Zukunft sei mit einer „Verschiebung der Niederschlagsmengen“ zu rechnen: Die Sommer würden insgesamt trockener und die Winter feuchter und milder werden. Auch Extremwetterereignisse wie Hochwasser und Dürren könnten die Wasserversorgung in Deutschland in Zukunft vor Herausforderungen stellen. Ein genereller Wassermangel stellt laut HRI hierzulande, anders als in anderen Erdteilen keine grundsätzliche Herausforderung dar.

Nichtsdestotrotz kommt es auch in Deutschland wegen Wasserknappheit häufiger zu regionalen Trinkwasserrationierungen. So hatte im April der Wasserverband Strausberg-Erkner verkündet, mit Neukunden eine Deckelung der Wasserversorgung zu vereinbaren. Der Wasserverband ist auch für das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide verantwortlich. Eine zunehmende Nachfrage nach Wasser hatte dazu geführt, dass der Verband die genehmigten Entnahmemengen aus dem Grundwasser überschritten hatte.

„Die Versorgung mit Trinkwasser war in Deutschland lange Zeit kein Thema, dem sonderliche Aufmerksamkeit beigemessen wurde“, sagt HRI-Chef Bert Rürup. Sauberes Trinkwasser war hierzulande faktisch immer und überall verfügbar. Das habe sich allerdings in den vergangenen Jahren ein stückweit geändert.

