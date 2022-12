Handelskonflikt um Subventionen USA kommen Brüssel im Elektroauto-Streit entgegen – EU-Vize: „Erster wichtiger Schritt“

Die US-Regierung hat ihre Regeln für die neuen E-Auto-Kaufanreize veröffentlicht. Offenbar sucht Washington den Kompromiss mit der EU – aber es bleiben Fragen offen.

Die geplanten Subventionen für Elektroautos hatte für Verstimmungen zwischen den USA und der EU gesorgt. (Foto: AP) Elektroautos

Washington, Brüssel Die EU-Kommission hat das Entgegenkommen der US-Regierung bei ihrem Subventionsprogramm für den Kauf von Elektroautos begrüßt. Dies sei ein „erster wichtiger Schritt“, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Freitag der „Financial Times“. Er sei das Ergebnis fruchtbarer Diskussionen in der gemeinsamen Arbeitsgruppe.

Allerdings sind damit noch nicht alle Bedenken der EU gegen das umstrittene US-Gesetz, den Inflation Reduction Act (IRA), ausgeräumt. „Wir werden die Gespräche über andere Aspekte des IRA, wo wir erhebliche Sorgen haben, fortsetzen“, sagte Dombrovskis.

Das US-Finanzministerium hatte am Donnerstag die neuen Regeln für Anreize zum Kauf von Elektroautos präzisiert, die im Frühjahr 2023 in Kraft treten sollen. Konkret kommen die USA der EU nun in einem wichtigen Punkt entgegen: Auch elektrische Leasing-Fahrzeuge sollen künftig mit Steuergutschriften bis zu 7500 US-Dollar subventioniert werden können.