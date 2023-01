Handelskrieg Warum Xi Jinpings Strategie bei Australien nicht aufgeht

Mit wirtschaftlichem Druck versuchte Chinas Regierung, Australien von seinem kritischen Kurs abzubringen. Nun deutet sich eine Kehrtwende an. Ökonomen sind aber skeptisch.

Der australische Premierminister hofft auf eine Verbesserung der Beziehung zum „wichtigsten Handelspartner" China. (Foto: IMAGO/AAP) Anthony Albanese und Xi Jinping

Bangkok In einem der heftigsten Handelskonflikte der jüngeren Geschichte ist die Mitteilung an den Zoll von Guangdong ein bedeutsames Friedenssignal: Die Beamten in der südchinesischen Hafenstadt wurden vor wenigen Tagen von der Lokalregierung angewiesen, Kohlelieferungen aus Australien künftig wieder ins Land zu lassen. Mit dem Schritt beendet China einen inoffiziellen Boykott der australischen Kohlelieferanten, der mehr als zwei Jahre andauerte und die globalen Handelsrouten für den Energieträger durcheinanderbrachte.

Das chinesische Einfuhrverbot für den fossilen Brennstoff war Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets, mit dem die Regierung in Peking Australien wirtschaftlich unter Druck setzen wollte – als Reaktion auf einen zunehmend chinakritischen Kurs der Regierung in Canberra. Die Rücknahme des Importstopps weckt nun in Australien die Hoffnung, dass sich der kostspielige Konflikt seinem Ende nähert. Gleichzeitig warnen Ökonomen aber auch davor, sich in eine neue Abhängigkeit von Chinas Markt zu begeben.

>> Lesen Sie hier: Volkswagen wehrt sich gegen ID-Importe aus China