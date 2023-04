Handelspolitik EU schlägt grünes Mini-TTIP vor – doch die USA zögern

Washington, Berlin Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, hat der US-Regierung ein Handelsabkommen für klimafreundliche Technologien vorgeschlagen. Ziel müsse es sein, Zölle und andere Handelsbarrieren zu senken, sagte Dombrovskis bei einem Besuch in Washington. Durch die Entwicklung gemeinsamer grüner Standards könne zugleich die Entstehung neuer Hürden verhindert werden.

Die EU versucht damit, erstmals nach den 2017 gescheiterten Verhandlungen über die transatlantische Freihandelszone TTIP wieder die Möglichkeit für eine wechselseitige Marktöffnung auszuloten. Dombrovskis brachte seinen Vorschlag sowohl bei einem Gespräch im Weißen Haus als auch bei einem Treffen mit der US-Handelsgesandten Katherine Tai vor.

Einen Namen hat das Konzept auch schon: „Transatlantic Initiative on Sustainable Trade“. TIST ist das neue TTIP, allerdings in wesentlich reduzierter Form.

Anders als TTIP, das praktisch alle transatlantisch gehandelten Waren und Dienstleistungen abdecken sollte, soll sich die neue Initiative auf klimaneutrale Technologien und Produkte beschränken – etwa auf Windräder, Batterien, Wärmepumpen oder Elektrolyseure, die zur Herstellung von Wasserstoff benötigt werden. Die Amerikaner zeigten sich interessiert, blieben bisher jedoch unverbindlich. Es gebe viele Gründe die Zusammenarbeit zu stärken, betonte Tai lediglich.

Die TTIP-Verhandlungen hätten „Differenzen offengelegt“, räumte Dombrovskis ein, es werde noch einige Zeit dauern, ehe ein umfassendes Freihandelsabkommen wieder auf die Agenda genommen werden könne. Umso wichtiger sei es daher, jetzt zumindest in einzelnen Sektoren voranzukommen.

„Ich möchte klare Ergebnisse für den Handel sehen“

Die Europäer hoffen, bei nächsten Treffen des „Transatlantischen Rats für Handel und Technologie“ (TTC), das am 30. Mai in Schweden stattfinden soll, einen Passus in die Abschlusserklärung hineinverhandeln zu können, in dem das TIST erwähnt wird.

Der TTC soll einen Rahmen für Handelsgespräche und technologische Absprachen zwischen der EU und den USA bilden, doch aus Sicht der Europäer haben die Beratungen bisher zu wenig Greifbares hervorgebracht. „Ich möchte klare Ergebnisse für den Handel sehen“, stellte Dombrovskis klar.

Sowohl die USA als auch die EU hätten ein Interesse daran, „widerstandsfähige Lieferketten“ aufzubauen und „unhaltbare Abhängigkeiten“ zu reduzieren, betonte der lettische Kommissionsvize. Das Argument ist bewusst gewählt: Das Klimaschutzprogramm der USA, der Inflation Reduction Act (IRA), ist vor allem darauf ausgerichtet, Chinas Dominanz bei klimafreundlichen Gütern und kritischen Rohstoffen für die Energiewende zu brechen.

Der Fokus des neuen Abkommens liegt auf erneuerbaren Energien und anderen Clean-Tech-Produkten. (Foto: dpa) Windräder

Auch die EU sieht die Vormachtstellung der Chinesen bei grünen Technologien mit Sorge. Die Entkopplung von russischer Energie dürfe zu neuen Abhängigkeiten von China führen, mahnte Dombrovskis. „Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit werden nicht umsonst zu haben sein, aber es lohnt sich, diesen Preis zu zahlen.“ Zumal die Kosten tendenziell sinken würden, wenn die Europäer und die Amerikaner bei der grünen Transformation zusammenarbeiteten, statt Marktbarrieren aufzubauen und in einen Subventionswettlauf einzusteigen.

Dombrovskis kann sich der Unterstützung aus Deutschland sicher sein. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen bereits ein Zollabkommen mit den USA forciert. Vor allem die Grünen um Wirtschaftsminister Robert Habeck, die sich einst klar gegen TTIP positioniert hatten, gelten als entscheidendes Gewicht, um ein Zollabkommen zu ermöglichen. Habeck erklärte bereits, viel von einer „grünen Brücke über den Atlantik“ zu halten.

Auch Katharina Dröge, einst einer der Köpfe der Anti-TTIP-Bewegung und inzwischen Grünen-Fraktionsvorsitzende, hatte dem Handelsblatt kürzlich gesagt: „Allen voran hielte ich es für sinnvoll, Gespräche für ein Industriezollabkommen aufzunehmen.“

Die EU allerdings will sich auf die grünen Technologien fokussieren. Ein Abkommen für Industriezölle im Allgemeinen dürfte mit den USA schwierig umzusetzen sein.

Inflation Reduction Act belastet Handelsbeziehungen

Trotz der Bemühungen von US-Präsident Joe Biden, die Handelskonflikte mit den Europäern zu überwinden, die sein Vorgänger Donald Trump heraufbeschworen hatte, hat es zuletzt erhebliche Verstimmungen im transatlantischen Verhältnis gegeben. Der Grund ist der IRA: Bidens Klimagesetz ist mit protektionistischen Vorschriften gespickt, die europäische Unternehmen benachteiligen.

Seit Monaten versucht die EU, die Amerikaner dazu zu bewegen, diese Regelungen abzuschwächen. Im März hatten sich Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Gespräche für eine neue transatlantische Rohstoffpartnerschaft geeinigt, die Teil des angestrebten TIST sein könnte.

Um die Nachteile des US-Subventionsprogramms IRA auszugleichen, warb von der Leyen in Washington bereits um ein Rohstoffabkommen. (Foto: IMAGO/UPI Photo) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden

Ziel ist ein neues Lieferketten-Netzwerk für kritische Rohstoffe, Mineralien und seltene Erden. Ein solches Abkommen könnte den transatlantischen Streit um milliardenschwere US-Anreize zumindest entspannen. Die USA investieren schätzungsweise 370 Milliarden US-Dollar in die Förderung klimafreundlicher Technologien.

Da die EU kein Freihandelsabkommen mit den USA hat, werden europäische Hersteller teilweise von den Subventionen ausgeschlossen. Über ein transatlantisches Rohstoffabkommen, so die Hoffnung, könnten EU-Hersteller doch noch vollständig von den US-Subventionen profitieren.

Es gibt allerdings bislang keinen Vertrag, sondern nur eine Absichtserklärung für Verhandlungen. Mit Japan hatten die USA kürzlich ein umfangreiches Rohstoffabkommen abgeschlossen, auf einen ähnlichen Deal dringen nun die Europäer.

Große Widerstände in Washington

Unklar ist, ob ein neuer transatlantischer Handelspakt schnell über die Bühne gehen könnte. US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge bedürfen eng begrenzte Abkommen keiner Zustimmung des US-Kongresses. Der demokratische Chef des Finanzausschusses im Senat, Ron Wyden, rief Biden jedoch auf, „den Kongress und den Senat in die Handelspolitik mit einzubeziehen“.

Handelserleichterungen waren lange ein beliebtes Instrument der amerikanischen Außenpolitik, werden aber von vielen Wählern für Lohnstagnation und Fabrikschließungen verantwortlich gemacht. Für weitreichende Handelsdeals gibt es im US-Kongress deshalb keine Mehrheiten mehr. Auch Biden verfolgt eine eher nationalistische Wirtschaftspolitik, wenn auch weniger konfrontativ als sein Vorgänger Trump.

Entsprechend groß sind in Washington die Widerstände gegen eine Marktöffnung für die Europäer, und sei es nur für grüne Technologien. Ob sich Dombrovskis’ Vorschlag für eine grüne Handelsallianz realisieren lässt, ist fraglich.

Gerade Katherine Tai, als Handelsgesandte für die Verhandlungen zuständig, gibt sich in den Gesprächen mit den Europäern zurückhaltend. Entscheidend wird letztlich sein, ob sich Biden und seine engsten Berater im Weißen Haus für das Konzept begeistern können.

Argumentationshilfe erhält die EU vom Internationalen Währungsfonds. Der IWF übt in seiner neuen Konjunkturprognose Kritik am Protektionismus der USA. „Industriepolitik sollte keine Verzerrungen hervorrufen und im Einklang mit internationalen Vereinbarungen und den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) stehen“, schreibt der IWF und warnt vor „verschwenderischen Subventionswettläufen“.

