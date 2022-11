Handelspolitik EU-Strategie für Wirtschaftskriege: So will sich Europa gegen ökonomische Erpressung wehren

Die EU will etwaige Sanktionen von Ländern wie China künftig besser mit harten Gegenmaßnahmen beantworten können. Allerdings wollen die Mitgliedstaaten das letzte Wort haben.

Die EU-Kommission unter ihrer Präsidentin von der Leyen dringt auf mehr handelspolitische Macht. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Brüssel Ein Begriff aus der nuklearen Abschreckungslogik erhält Einzug in die europäische Handelspolitik: Gegenschlagskapazität. Noch in diesem Jahr will die EU ein Gesetz beschließen, das es ihr erlauben würde, ökonomische Erpressungsversuche anderer Länder mit Sanktionen zu vergelten.

Als „Instrument gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen“ oder „Anti-Coercion-Instrument“ wird das Vorhaben in Brüssel bezeichnet.

Die Kommission hatte ihren Vorschlag vor einem Jahr präsentiert, inzwischen haben sich die Mitgliedstaaten auf eine Position verständigt. Der aktuelle Gesetzentwurf liegt dem Handelsblatt vor und soll an diesem Mittwoch von den EU-Botschaftern angenommen werden.

Im nächsten Schritt muss das Dokument mit den Vorstellungen des EU-Parlaments in Einklang gebracht werden. Wenn alles glattgeht, könnte das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

