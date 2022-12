Handelspolitik Gerade jetzt wäre Stärke gefragt – doch die Hüterin des Handels kommt nicht aus der Krise

USA und China streiten um Chips, die EU schimpft über Bidens Subventionspolitik. Die Welthandelsorganisation steckt in einer Dauerblockade – doch es gibt Hoffnung.

Die Welthandelsorganisation blockiert sich selbst. Das Problem: Sie basiert auf Konsensentscheidungen – und die sind seit Jahren schwer zu erreichen. (Foto: Reuters) WTO Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala

Genf Das Jahr 2022 war kein gutes Jahr für den Welthandel. Die USA und China starteten einen neuen Handelsstreit um Chips. Und selbst zwischen den Bündnispartnern USA und Europa krachte es. Die Europäer betrachten das US-Inflationsausgleichsprogramm als grün gefärbten Protektionismus, mit dem US-Präsident Joe Biden mittels gewaltigen Subventionen vor allem darauf abzielt, europäische Industriefirmen in die USA zu locken.

Angesichts der zunehmenden Handelskonflikte wäre eine starke Welthandelsorganisation (WTO) daher nie so wichtig wie heute. Die WTO soll eine Art Schiedsrichter der Weltwirtschaft sein: für freien und fairen Handel sorgen, Protektionismus eindämmen und so den Wohlstand auf der Welt mehren. Doch schon seit vielen Jahren steckt die WTO in der Dauerkrise einer andauernden Selbstblockade. Politiker und Experten kanzelten die WTO schon als Auslaufmodell ab.