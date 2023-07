 Handelsstreit Supermächte: Wie Europa Chinas Rohstoff-Drohung kontern könnte

Brüssel, Düsseldorf, Peking, Stockholm Ab August brauchen chinesische Hersteller eine Lizenz für die Ausfuhr der Industriemetalle Gallium und Germanium. Zwei Nischenrohstoffe, die in der Telekommunikations- und Verteidigungsindustrie zum Einsatz kommen. Aber vor allem sind sie essenziell für die Produktion von Halbleitern, Elektroautos und Solarmodulen. Und damit für die Energiewende.

Der Schritt gilt als Reaktion auf den Versuch der USA, die Volksrepublik China von der Versorgung mit Hightech-Halbleitern abzuschneiden. Auf Druck der Vereinigten Staaten hatten sich zuletzt auch die Niederlande und Japan den Exportbeschränkungen für Maschinen zur Halbleiterproduktion angeschlossen.

Der ehemalige Vize-Handelsminister Wei Jianguo bezeichnete die angekündigten Exportkontrollen als „gut durchdachten harten Schlag“, wie die Staatszeitung „China Daily“ am Mittwoch berichtet. Sollten Tech-Sanktionen fortgeführt werden, werde China mit weiteren Gegenmaßnahmen reagieren.

Das Problem: Europa ist auf die Lieferungen aus China angewiesen. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Produzent von Gallium und Germanium. Einer Studie der Europäischen Union zufolge stammen 71 Prozent des Galliums und 45 Prozent des Germaniums für Europa aus China.

Die beiden Rohstoffe zählen zu der Gruppe der sogenannten „kritischen Rohstoffe“ der EU. Was so viel heißt wie: Sie sind von wichtiger strategischer Bedeutung für die Zukunft des Kontinents.

Chinas Rohstoff-Drohung: EU-Kommission zeigt sich besorgt

Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, der am Dienstag an einem hochrangigen EU-China-Klimadialog in Peking teilnahm, zeigte sich „besorgt“ über die potenziellen Exportbeschränkungen. Er habe das Thema gegenüber Vizepremier Ding Xuexiang angesprochen, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Dieser habe die Besorgnis jedoch kommentarlos zur Kenntnis genommen. Die EU-Kommission sei derzeit noch dabei zu analysieren, welche Folgen die angekündigten Beschränkungen hätten, so Timmermans. Er verwehre sich dagegen, dass der „Handel durch diese Art von Maßnahmen behindert wird“, stellte Timmermans klar.

Gallium und Germanium sind vor allem für die Herstellung von Solarzellen und Halbleitern wichtig. Beides braucht es für eine funktionierende Solaranlage. (Foto: Wichert&Zelck/laif) SMA Solar

Auch wenn sich die unmittelbaren Auswirkungen der Exportkontrollen in Grenzen halten, sieht sich die EU-Kommission in ihrem Kurs bestätigt, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Die Brüsseler Behörde hat eine Reihe entsprechender Initiativen angestoßen. So soll der Raw-Materials-Act das Recycling stärken und den Abbau von Bodenschätzen in Europa fördern. Der European Chips Act zielt in die gleiche Richtung. Mit ihm will Europa Chipfabriken ansiedeln, um weniger abhängig von Importen zu sein. Zugleich will die EU Rohstoffpartnerschaften mit Ländern in Afrika und Lateinamerika knüpfen.

Der Net-Zero Industry Act, das zweite zentrale EU-Vorhaben zum Abbau der Chinarisiken, ergänzt den Raw-Materials-Act, setzt aber am Ende der Wertschöpfungskette an: Mit gezielten Subventionen soll er die EU in die Lage versetzen, mindestens 40 Prozent ihres Bedarfs an grünen Technologien – Batterien, Windräder, Solarzellen und Wärmepumpen – selbst herzustellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Vision kürzlich skizziert. Sie wolle „Europa zum Zentrum für saubere Technologien und industrielle Innovation machen“. Noch steht Europa bei der Rohstoffversorgung jedoch in einer absoluten Abhängigkeit.

China verfügt über einen Machthebel und scheut sich nicht, diesen auch einzusetzen. Schon vor zehn Jahren schnitt Peking Japan nach einem Disput im südchinesischen Meer von Rohstofflieferungen ab. Eine Tatsache, auf die von der Leyen wiederholt hingewiesen hat.

Ausfuhrgenehmigungen für Rohstoffe wie seltene Erden sind in China keine Seltenheit, sagt Jost Wübbeke von der China-Beratung Sinolytics. Er verweist jedoch darauf, dass es bislang keine mengenmäßigen Beschränkungen oder Exportsteuern auf die Metalle gibt. Erst in den nächsten Monaten werde sich zeigen, wie rigide die Behörden bei der Vergabe von Ausfuhrlizenzen seien. Sollte China Ausfuhrquoten einführen, würde das Land gegen einen Schiedsspruch der Welthandelsorganisation aus dem Jahr 2015 verstoßen. Wübbeke empfiehlt deshalb „Vorsicht, aber keine Panik“.

Rohstoff-Produktion: Deutschland als Standort könnte wieder attraktiv werden

Weder bei Gallium noch bei Germanium handelt es sich um seltene Metalle. Die Rohstoffe werden als Beiprodukt der Herstellung von Industriemetallen wie Aluminium oder Zink gewonnen. Doch infolge des Preiswettbewerbs chinesischer Lieferanten haben viele Hersteller in anderen Ländern die Produktion zurückgefahren, darunter Deutschland und Kasachstan. Aufgrund steigender Preise seit 2021 wurde in der Bundesrepublik beschlossen, die Produktion wieder hochzufahren.

Bislang steht das Werk in Stade allerdings noch still. Es lohnt sich nicht, heißt es aus der Branche. Sollten die Preise infolge der chinesischen Ausfuhrbeschränkungen weiter steigen, womit laut Experten zu rechnen sein dürfte, würde auch die Förderung und Produktion in Ländern wie Deutschland wieder attraktiver.

Unmittelbare Auswirkungen durch die angekündigten Exportkontrollen fürchtet Matthias Rüth für Deutschland und Europa nicht. Mit seiner Firma Tradium hat er sich auf den Handel von Gallium und Germanium spezialisiert.

Das Unternehmen aus Frankfurt ist eines der größten auf dem Markt. Seine Lieferanten sitzen größtenteils in China. „Ich glaube nicht, dass Europa hier in den Fokus gerät. Unsere Kontakte sind stabil und gut gewachsen“, ist er überzeugt. Außerdem habe Tradium ein physisches Lager in Frankfurt, „mit den Vorräten können wir die deutsche Industrie mittelfristig zuverlässig versorgen“, so Rüth.

Auch für die Solarindustrie dürften sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Nur wenige Module werden überhaupt in Europa selbst gefertigt. Die überwiegende Mehrheit wird in China produziert und dann als fertige Anlage auf dem europäischen Markt verkauft.

Wechselrichter-Hersteller SMA Solar aus Kassel gibt sich entspannt. Zwar beziehe man Bauteile, in denen geringe Mengen Gallium enthalten seien, „aber die Auswahl an Herstellern ist dabei sehr groß“, sagte eine Sprecherin des Solarkonzerns dem Handelsblatt. Außerdem optimiere man seit der Coronakrise kontinuierlich die eigenen Beschaffungsstrategien und achte „verstärkt darauf, Abhängigkeiten zu vermeiden“.

Bei Rohstoffen für die Energiewende steht Europa in massiver Abhängigkeit zu China. Das muss sich ändern. (Foto: Silke Reents / VISUM) Solar

Zwar kommen die meisten Produzenten aus China, doch es gibt Alternativen. Der belgische Recyclingkonzern Umicore etwa gehört zu einem der größeren Hersteller von Germanium. Auch Gallium wird in Europa recycelt, „zum Beispiel in Deutschland und der Slowakei“, sagt Geologin Maren Liedtke von der Deutschen Rohstoffagentur (DERA). Trotzdem sei Europa abhängig von China, da gebe es nichts zu beschönigen. Allerdings gebe es solche Exportkontrollen auch schon für andere Rohstoffe, bislang sei dies ohne große Folgen geblieben.

Chinas Druck auf Handelspartner: Importstopp für Kohle aus Australien

Immer wieder nutzt die chinesische Staatsführung ihre Macht als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, um Druck auf Handelspartner auszuüben. So verhängte sie 2020 einen Importstopp für Kohle aus Australien, nachdem das Land eine unabhängige Untersuchung über den Ursprung der Coronapandemie gefordert hatte.

Doch Matthew Reynolds vom US-Thinktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) schränkt ein: Versuche Pekings, die Wirtschaft als Druckmittel einzusetzen, hätten sich „bislang als weitgehend unwirksam erwiesen“. Er empfiehlt westlichen Politikern, dies bei der Reaktion zu berücksichtigen.

So habe sich die Volksrepublik mit dem Kohle-Importstopp selbst geschadet. Inzwischen seien die Beschränkungen wieder aufgehoben. Australien seinerseits habe sein Bestreben vorangetrieben, unabhängiger von China zu werden. Auch die nun geplanten Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium könnten die Bemühungen der EU verstärken, zur Risikominimierung die eigene Rohstoffproduktion auszuweiten.

Das schwedische Unternehmen will so viele seiner Rohstoffe wie möglich aus europäischer Produktion beziehen. Northvolt

Ein gutes Beispiel: Schweden. Auch wenn es keine offiziellen Ausfuhrbeschränkungen gibt, sinkt der Export des Rohstoffs Grafit aus China dorthin seit einigen Jahren deutlich. Das Element wird vor allem für die Herstellung von Batterien für Elektroautos verwendet. Seit es in Schweden mit Northvolt den ersten europäischen Hersteller für E-Auto-Batterien gibt, erhalten chinesische Lieferanten keine Ausfuhrerlaubnis für Grafit. Gleichzeitig bauen chinesische Marktführer wie CATL eigene Batteriefabriken in Europa auf.

Deswegen will Schweden den Rohstoff künftig selbst systematisch abbauen. Im Norden des Landes liegen die vermutlich größten Grafitvorkommen Europas. Ebenso wie Vorkommen seltener Erden. Die australische Firma Talga hat für Grafit bereits Förderrechte in Vittangi erworben.

„Sveriges geologiska undersökning“ (SGU), eine Behörde, die die Regierung unter anderem in Bergbaufragen berät, schätzt die Grafitvorkommen Schwedens auf etwa drei Millionen Tonnen. Jährlich werden den SGU-Berechnungen zufolge in Europa rund 125.000 Tonnen des Industriemetalls benötigt. Die schwedischen Vorkommen dürften also den Bedarf in Europa für viele Jahre decken.

Hans Selbach, Geologe bei SGU, ist vorsichtig optimistisch, dass Talga zeitnah mit der Grafit-Förderung beginnen darf. „Die meisten Genehmigungen hat das Unternehmen bereits“, sagte er dem Handelsblatt. Talga selbst hofft auf einen Produktionsstart 2025.

Tatsächlich dürften die Grafitvorkommen in Schweden und teilweise auch in Finnland Europa deutlich unabhängiger von China werden lassen.

Erstpublikation: 05.07.2023, 17: 27 Uhr.