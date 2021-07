Harsche Kritik an Washington „Ernsthafte Schwierigkeiten“: China verschärft Ton gegen die USA

Den Besuch der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman nutzt China zur Generalabrechnung mit Washington. Konfliktthemen gibt es viele.

Tianjin Bei einem hochrangigen Besuch von Vertretern der US-Regierung hat China die Vereinigten Staaten mit drastischen Worten kritisiert. Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen befänden sich in einer „Sackgasse“ und stünden vor „ernsthaften Schwierigkeiten“, sagte der chinesische Vize-Außenminister Xie Feng bei seinem Gespräch mit US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman.

Der Hauptgrund dafür sei, dass „einige Leute in den USA“ China als einen „imaginären Feind“ betrachteten, wird Xie in einer Mitteilung der chinesischen Seite zitiert. China werde „dämonisiert“. „Wir fordern die US-Seite dringend auf, dieses derzeitige extrem falsche Denken und die extrem gefährliche Politik gegenüber China zu ändern“, sagte Xie.

Die amerikanische Seite hat bislang noch kein eigenes Protokoll des Gesprächs herausgegeben. Später am Tag sollte Sherman noch Chinas Außenminister Wang Yi treffen. Shermans Termin in Tianjin war die erste Zusammenkunft hochrangiger US-Vertreter mit chinesischen Amtskollegen seit der eisigen Gespräche von US-Außenminister Anthony Blinken und Chinas oberstem Diplomaten Yang Jiechi im März in Alaska.

Anders als bei vorherigen Zusammenkünften dieser Art fand das Treffen von Sherman und Xie nicht in Peking, sondern im benachbarten Tianjin statt. Das ist allerdings damit zu erklären, dass in Chinas Hauptstadt wegen der Covid-Pandemie besonders strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.

Schon im Vorfeld hatte der Besuch von Sherman in China unter keinen guten Voraussetzungen gestanden. Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge wäre er sogar fast abgesagt worden. Der Grund: Sherman soll ein Treffen mit Wang Yi zunächst verweigert worden sein. Zwar ist die Amtsbezeichnung für Wang Yi Außenminister, allerdings ist er nicht der höchste Diplomat in China: Das ist Yang Jiechi, der Mitglied des mächtigen Politbüros ist.

Kein Land ist anderen überlegen, und China wird niemals ein Land akzeptieren, das so von sich denkt. Chinas Außenminister Wang Yi

Bereits am Samstag hatte Wang Yi scharfe Worte an die USA gerichtet und damit den Ton für das Treffen gesetzt. „Kein Land ist anderen überlegen, und China wird niemals ein Land akzeptieren, das so von sich denkt“, sagte er. Wenn die USA immer noch nicht gelernt hätten, andere Länder gleichberechtigt zu behandeln, dann habe China, zusammen mit der internationalen Gemeinschaft, die Verantwortung, die USA darüber zu unterrichten, wurde Wang in chinesischen Staatsmedien zitiert.

Nur wenige Tage vor dem Besuch von Sherman in China hatte die chinesische Regierung zudem Sanktionen gegen sieben Personen und Institutionen in den USA verhängt, darunter den ehemaligen US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross, die Vorsitzende der Wirtschafts- und Sicherheitskommission für den Umgang mit China (USCC), Carolyn Bartholomew, die regierungsunabhängige Organisation Hongkong Democratic Council und Sophie Richardson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Über die genauen Inhalte der Sanktionen machte das chinesische Außenministerium bislang keine Angaben. Allerdings war es das erste Mal, dass China sein erst im Juni im Eiltempo verabschiedetes Anti-Sanktionsgesetz eingesetzt hatte. Europäische Wirtschaftsvertreter in der Volksrepublik hatten sich sehr besorgt über das Gesetz geäußert. Denn es ist so breit gefasst, dass auch ausländische Unternehmen mit Geschäften in China sanktioniert werden können, wenn sie sich an Vorgaben ausländischer Regierungen halten.

Vergeltung für Sanktionsrunden der USA

Die neuesten Strafmaßnahmen aus Peking gelten als Vergeltung für die jüngsten Sanktionsrunden der USA. Washington hatte Restriktionen gegen chinesische Beamte verhängt, die das international scharf kritisierte Nationale Sicherheitsgesetz durchsetzen, das Peking vor rund einem Jahr in Hongkong eingeführt hatte. Zudem hatte die US-Regierung Sanktionen gegen Unternehmen in Xinjiang verhängt. Der chinesischen Staatsführung werden in der westchinesischen Region schwere Menschenrechtsvergehen vorgeworfen.

Chinesische Regierungsvertreter und chinesische Staatsmedien lassen auch seit dem Wechsel an der Spitze der amerikanischen Regierung kaum eine Gelegenheit aus, um die USA als Aggressor darzustellen und haben der USA bereits mehrfach vorgeworfen, eine Mentalität des „Kalten-Krieges“ an den Tag zu legen.

China hat die USA dazu aufgefordert, ihre Politik der „Dämonisierung und Stimmungsmache“ gegen die Volksrepublik zu beenden. (Foto: dpa) Xie Feng, stellvertretender Außenminister von China (r.)

Seit dem Wechsel in der US-Regierung behaken sich die beiden Großmächte zwar rhetorisch nicht mehr ganz so derb wie noch zur Amtszeit von US-Präsident Donald Trump – damals hatte das chinesische Außenministerium den damaligen Außenminister Mike Pompeo unter anderem öffentlich als „Clown“ bezeichnet. Doch inhaltlich geht es weiter hart zur Sache. Streitpunkte gibt es genug: Das Vorgehen Pekings in Hongkong, der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang und der Konflikt um das südchinesische Meer und Taiwan.

Obwohl US-Präsident Biden mittlerweile seit rund einem halben Jahr im Amt ist, haben sich er und Xi bislang noch nicht persönlich getroffen. Die Reise von Sherman nach China war daher auch als mögliches Vorfühlen eines persönlichen Treffens von Xi und Biden gewertet worden.

Allerdings stehen einer persönlichen Zusammenkunft nicht nur politische Verstimmungen entgegen. Denn Chinas Staats- und Parteichef reist seit Ausbruch der Covid-Krise nicht mehr ins Ausland, an multilateralen Treffen hat er seitdem nur per Video teilgenommen. Falls es zu einem Treffen kommen sollte, müsste dieses aus Sicht der chinesischen Führung daher wohl innerhalb der Volksrepublik stattfinden.

