Haushalt EU muss Milliarden an Zinsen zusätzlich zahlen

Die Finanzierungskosten der EU sind inzwischen dreimal höher als erwartet. Haushaltskommissar Hahn sieht die Spitzenbonität aber noch nicht in Gefahr.

Der EU-Haushaltskommissar rechnet nicht damit, dass die EU ihre Spitzenbonität verliert. (Foto: AP) Johannes Hahn und Ursula von der Leyen

Brüssel Die EU-Kommission muss eine deutlich höhere Zinslast hinnehmen, sieht aber ihr AAA-Rating an den Finanzmärkten nicht in Gefahr. Das geht aus einem Schreiben von Haushaltskommissar Johannes Hahn an den Europaabgeordneten Markus Ferber (CSU) hervor, das dem Handelsblatt vorliegt.

Die Bonitätsnote der EU beruhe auf den Kapazitäten aller Mitgliedstaaten, inklusive der fünf AAA-Länder Deutschland, Niederlande, Schweden, Dänemark und Luxemburg, schrieb Hahn. Die Entwicklung bei schlechter bewerteten AA-Staaten wie Frankreich wirke sich nicht unmittelbar auf die EU-Bonität aus.

Anlass für Ferbers Anfrage war die Herabstufung Frankreichs von der Note AA auf AA- durch die Ratingagentur Fitch im Mai. Der Finanzpolitiker hatte die Sorge geäußert, dass nun auch die EU-Bonität herabgestuft werden könnte und die Zinslast für die Gemeinschaftsschulden dann noch ansteige.