Haushaltspolitik Das Ende eines Sparkurses: Wie Großbritanniens Finanzminister auf die Inflation reagiert

Berlin Die schlechte Nachricht für den britischen Schatzkanzler Rishi Sunak kam noch vor dem Frühstück: Um 6,2 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im Februar gegenüber dem Vorjahr. Das ist der größte Inflationsschub, den Großbritannien in den vergangenen 30 Jahren erlebt hat.

Noch vor seiner Haushaltsrede im Unterhaus am Mittwochmittag wuchs damit der Druck auf den konservativen Finanzminister, seine mühsam konsolidierte Staatskasse zu öffnen und den unter stark steigenden Lebenshaltungskosten ächzenden Briten zur Hilfe zu eilen.

Sunak machte für die Preisexplosion vor allem die Nachwirkungen der Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine verantwortlich. „Die Sanktionen sind nicht umsonst“, sagte er und betonte, „die Menschen sollen wissen, dass wir hinter ihnen stehen“. Der Schatzkanzler kündigte eine Mischung aus Steuersenkungen und direkten Finanzhilfen für einkommensschwache Familien an.

Bis März 2023 wird die Mineralölsteuer in Großbritannien um fünf Pence pro Liter Benzin gesenkt. Hauseigentümer müssen für energiesparende Anschaffungen oder Umbauten keine Mehrwertsteuer mehr zahlen. Der Europäische Gerichtshof habe diese Möglichkeit 2019 noch eingeschränkt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dank Brexit habe man nun freie Hand, sagte Sunak unter tosendem Beifall seiner Tory-Fraktion. Tatsächlich hatte der EuGH damals die britischen Pläne wegen Verstoßes gegen EU-Recht beanstandet.

Wahlgeschenke werden vorbereitet

Der Schatzkanzler beließ es jedoch nicht bei Soforthilfen, sondern kündigte weitere Steuererleichterungen an. So soll die Einkommensgrenze angehoben werden, ab der Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Diese Erleichterung von insgesamt sechs Milliarden Pfund wird jedoch davon überschattet, dass Sunak die Beiträge zur staatlichen Sozialversicherung unverändert um 1,25 Prozentpunkte anheben will. Die zusätzlichen Einnahmen von rund zwölf Milliarden Pfund sollen dem staatlichen Gesundheitssystem zugutekommen.

Die Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in Forschung und Entwicklung will Sunak bis zum Herbst verbessern, um so die Produktivität anzukurbeln. Kleinbetriebe sollen zudem von höheren Steuerfreibeträgen profitieren. Und bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 will Sunak sein Versprechen wahr machen, den Grundtarif bei der Einkommensteuer von 20 auf 19 Prozent zu senken. Kostenpunkt: fünf Milliarden Pfund. Das dürfte ein erster Vorgeschmack auf weitere Steuergeschenke vor den nächsten Wahlen sein.

Der Druck aus seiner eigenen Partei, die Menschen zu entlasten, bleibt groß, steuert Großbritannien doch auf die höchste Steuerlast seit 70 Jahren zu. Unterm Strich würden die von Sunak angekündigten Nettosteuersenkungen nämlich nur etwa ein Sechstel der zuvor eingeführten Nettosteuererhöhungen ausgleichen, hat das Office for Budget Responsibility (OBR) ausgerechnet.

Sein Image als „Schatzkanzler der Steuersenkungen“ muss sich Sunak also erst noch verdienen. Zumal ihm immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des Premierministers nachgesagt werden.

In den vergangenen Tagen zeigten sich zwischen Premierminister Boris Johnson und seinem Schatzkanzler denn auch zahlreiche Reibungsflächen. Der nach dem „Partygate“ angeschlagene Johnson drängte seinen ambitionierten Kassenwart nicht nur zu großzügigen Finanzhilfen für die insbesondere unter den hohen Energie- und Lebensmittelkosten leidenden Briten.

Der Premier forderte angesichts der russischen Aggression auch mehr Geld für die Verteidigung und versprach einen zügigen Ausbau der Kernenergie. Der Anteil der Atomkraft an der Stromversorgung soll bis 2050 von jetzt 16 Prozent auf ein Viertel steigen.

Das britische Wachstum geht zurück

Erschwert werden die Pläne des Schatzkanzlers aber auch durch die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage. Das Wachstum soll nach Voraussage des OBR von 3,8 Prozent in diesem Jahr auf 1,8 Prozent im Jahr 2023 zurückgehen.

Das OBR rechnet mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 7,4 Prozent in diesem Jahr. In den kommenden Monaten kann die Preissteigerungsrate nach den Prognosen von Ökonomen sogar zweistellig ausfallen. Ein Grund dafür ist, dass die Energiepreise im April noch einmal um rund 50 Prozent ansteigen werden, wenn die Regierung ihren Preisdeckel der veränderten Marktlage anpassen muss.

Einen Rückgang der Inflationsrate auf rund vier Prozent erwartet das OBR erst für das kommende Jahr. Hinzu kommt ein Schuldenberg von derzeit mehr als 95 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Sunak sieht dennoch Spielraum für Steuersenkungen und verweist auf die stark gestiegenen Steuereinnahmen und die rückläufige Neuverschuldung. „Wir können den Menschen in Großbritannien wirtschaftliche Sicherheit garantieren“, versprach der Tory-Minister, warnte aber zugleich, dass sich die Lage der öffentlichen Finanzen wegen geopolitischer Risiken wieder deutlich verschlechtern könne.

Sunak verzichtete darauf, die hohen Gewinne der Energiekonzerne durch eine sogenannte „Windfall Tax“ abzuschöpfen, wie sie in Italien eingeführt wurde. „Es ist offensichtlich, dass der Schatzkanzler die Größe der Herausforderung nicht erkannt hat“, kritisierte Schattenfinanzministerin Rachel Reeves von der oppositionellen Labour-Partei.

Mehr dazu: Kolumne: Wie Putins Krieg die Weltwirtschaft zu einem Schlachtfeld macht