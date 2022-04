Hilfsprogramm Japan geht mit Konjunkturprogramm gegen Inflationsfolgen vor

Die Inflation in Japan ist zwar deutlich niedriger als in anderen Ländern. Trotzdem will die Regierung nun mit einem Milliarden-Projekt eingreifen.

Der japanische Premierminister verspricht den Bürgern kurz vor den Wahlen im Oberhaus finanzielle Hilfen. (Foto: AP) Fumio Kishida

Tokio Japans Regierung will kleine Unternehmen und die Bevölkerung angesichts der finanziellen Herausforderungen durch die steigende Inflation unterstützen. Am Dienstag kündigte Japans Regierungschef Fumio Kishida ein neues Konjunkturprogramm in Höhe von 6,2 Billionen Yen (45,5 Milliarden Euro) an, das unter anderem ausgeweitete Benzinsubventionen, zinsgünstige Kredite und Bargeldhilfen umfasst.

„Wir müssen verhindern, dass steigende Rohöl- und Verbraucherpreise die sozioökonomische Erholung von der Coronakatastrophe behindern“, erklärte er. Weitere Hilfen erhofft sich Kishida durch nichtstaatliche Gelder wie Bankkredite und Investitionen von Firmen.

Kishidas Ankündigung kommt kurz vor der geldpolitischen Tagung der Bank of Japan am Donnerstag. Damit könnte er den Druck von Notenbankchef Haruhiko Kuroda nehmen, durch eine geldpolitische Wende die Inflation zu bekämpfen und Japans Sonderweg zu beenden.