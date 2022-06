Hochverrats-Prozess und Absetzungen Selenski unter Druck: Innenpolitischer Frieden in der Ukraine wackelt

Mit Beginn des Krieges verständigten sich die politischen Fronten in der Ukraine auf ein Miteinander. Jetzt geht Selenski wieder auf Konfrontationskurs.

Der ukrainische Präsident geht wieder stärker gegen seine innenpolitischen Gegner vor. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Wien Seit Beginn der russischen Invasion ist nationale Einheit in der ukrainischen Innenpolitik Staatsräson – doch diese Übereinkunft bröckelt nun. Deutlich wird das an zwei Konflikten: Die politische Rivalität zwischen dem Präsidenten Wolodimir Selenski und seinem Vorgänger Petro Poroschenko sowie die Absetzung der Menschenrechtsbeauftragten Ljudmila Denisowa. Vordergründig sind das zwar sehr unterschiedliche Fälle, sie werfen aber beide Fragen zur Rechtsstaatlichkeit im Land und zur Machtballung in den Händen der Exekutive auf.

Deren zusätzliche Kompetenzen im Rahmen des kriegsbedingten Ausnahmezustands wurden mehrfach ohne Gegenstimmen vom Parlament verabschiedet. Die Menschenrechtsbeauftragte hatte international die russischen Kriegsverbrechen angeprangert, etwa beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dies wurde ihr nun zum Verhängnis: Für Selenskis Partei „Diener des Volkes“ verbrachte Denisowa zu viel Zeit „im warmen, ruhigen Westeuropa“.