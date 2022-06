Hohe Benzinpreise Tankrabatt auf Amerikanisch: Wie Joe Biden die Inflation bekämpfen will

Der US-Präsident will vor den wichtigen Zwischenwahlen Wählerinnen und Wähler entlasten. Doch der Schritt ist umstritten – auch in seiner eigenen Partei.

Joe Biden will die Benzinsteuer aussetzen. Auch in den USA sind die Spritpreise gestiegen. (Foto: AP) Tankstelle in Miami

New York Unter dem Namen „Benzinsteuer-Urlaub“ bringt US-Präsident Joe Biden einen Gesetzentwurf vor den Kongress. Demnach sollen die bundesweiten Steuern auf Benzin und Diesel drei Monate lang ausgesetzt werden, um die Inflation zu bekämpfen.

Wie in Deutschland stöhnen auch in den USA die Menschen unter den hohen Preisen an den Tankstellen. Indem Biden die Steuern vorübergehend aussetzt, will er die Amerikaner vor den Zwischenwahlen im November entlasten und dadurch an Beliebtheit gewinnen. Er ruft auch die Bundesstaaten dazu auf, ihrerseits ähnliche Maßnahmen für die Steuern zu veranlassen.

In den USA sind die Benzinpreise zuletzt um zwei Dollar auf fünf Dollar pro Gallone (3,8 Liter) gestiegen. Die Steuern liegen bei 18,4 Cent pro Gallone für Benzin und bei 24,4 Cent pro Gallone für Diesel. Der geplante „Steuer-Urlaub“ würde den Benzinpreis also um rund 3,6 Prozent senken.