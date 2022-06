Hohe Energiepreise Biden fordert von Ölkonzernen mehr Benzin und weniger Profite

Mit einer Produktionserhöhung von Benzin und Diesel will der amerikanische Präsident gegen die hohen Kosten vorgehen. Die Regierung wolle die Raffinerien dabei unterstützen.

Mit einem Brief wendet sich der amerikanische Präsident an die Raffinerien. Diese hatten seit März weniger produziert, aber mehr Gewinne eingefahren. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Joe Biden

New York US-Präsident Joe Biden hat die Ölkonzerne des Landes zur Steigerung der Produktion von Benzin und Diesel aufgefordert. Ihre Profite hätten sich seit Beginn des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine verdreifacht, während die amerikanischen Bürger mit Preisrekorden an den Zapfsäulen zu kämpfen hätten, schrieb Biden in einem Entwurf für einen Brief an die Raffinerien, der der Nachrichtenagentur AP vorlag.

„Die Krise, mit der die Familien konfrontiert sind, erfordert sofortiges Handeln“, schrieb Biden in dem Entwurf. „Ihre Unternehmen müssen mit meiner Regierung zusammenarbeiten, um konkrete, kurzfristige Lösungen zur Bewältigung der Krise zu finden.“

Der Präsident verwies darauf, dass der Benzinpreis im März bei ähnlichen Ölpreisen 75 Cent pro Gallone (3,79 Liter) niedriger gewesen sei als jetzt. Diese Entwicklung spiegele eine Verknappung der Raffineriekapazitäten, aber auch Gewinne wider, die derzeit höher seien als je zuvor.

„Es steht außer Frage, dass (der russische Präsident) Wladimir Putin die Hauptverantwortung für den großen finanziellen Schmerz trägt, den das amerikanische Volk und seine Familien ertragen müssen", schrieb Biden in dem Entwurf. Aber die historisch hohen Gewinnspannen der Raffinerien verschärften diesen Schmerz noch. Er kündigte an, die Regierung werde Instrumente einsetzen, um die Produktionsmöglichkeiten zu erhöhen.

Der Brief sollte an die Konzerne Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP und Shell gehen. Sie wurden aufgefordert, den Rückgang ihrer Raffineriekapazitäten seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 zu erläutern. Außerdem sollen sie konkrete Ideen zur Lösung der Probleme in den kommenden Monaten vorlegen.