Humanitäre Krise UN-Schätzung: Kämpfe im Sudan könnten 800.000 Menschen zu Flüchtlingen machen

Trotz der Verlängerung der Feuerpause kam es am Montag im Sudan zu weiteren Kämpfen zwischen Armee und RSF-Miliz. Internationale Sorgen vor einem Bürgerkrieg wachsen.

Seit der Eskalation des Machtkampfs zwischen Armee und RSF-Miliz am 15. April wurden zahlreiche Menschen getötet oder verletzt. (Foto: Reuters) Rauchwolken im Norden Khartums

Genf, Khartum Bei einem Andauern der Kämpfe im Sudan dürften nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) mehr als 800.000 Menschen in die Nachbarländer flüchten. „Ohne eine rasche Lösung dieser Krise werden wir erleben, dass weitere Menschen auf der Suche nach Sicherheit und grundlegender Unterstützung zur Flucht getrieben werden“, sagte der stellvertretende UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Raouf Mazou, am Montag in Genf.

Der Koordinator der Vereinten Nationen (UN) für humanitäre Angelegenheiten im Sudan, Abdou Dieng, sagte, die humanitäre Krise könne in eine „totale Katastrophe“ münden. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der am Dienstag im Sudan erwartet wird, sprach von einer bereits „katastrophalen“ Lage.

„In Beratungen mit allen betroffenen Regierungen und Partnern kommen wir auf eine Planungszahl von 815.000 Menschen, die in die sieben Nachbarländer flüchten könnten“, sagte Mazou. Darunter seien neben 580.000 Sudanern mehr als 200.000 Menschen, die sich bereits als Flüchtlinge im Sudan aufhielten.

Bisher seien 73.000 Menschen in die Nachbarländer geflüchtet. Das nordostafrikanische Land grenzt an Ägypten, Libyen, den Tschad, die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, Äthiopien und Eritrea.

Seit der Eskalation des Machtkampfs zwischen Armee und RSF-Miliz am 15. April wurden zahlreiche Menschen getötet oder verletzt. International wachsen Befürchtungen, dass der Sudan in einen Bürgerkrieg versinken und die ganze Region destabilisieren könnte. Auch nach einer vereinbarten Verlängerung der Feuerpause kam es am Montag zu weiteren Kämpfen.

