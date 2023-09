Hunter Biden Sohn von US-Präsident Joe Biden soll bald angeklagt werden

In der Untersuchung gegen Joe Bidens Sohn geht es um unerlaubten Waffenbesitzes und Steuervergehen. Noch bis Ende Monat soll eine Anklage stehen.

Der Präsidentensohn soll bald angeklagt werden. (Foto: AP) Hunter Biden

Washington Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, muss mit einer baldigen Anklage rechnen. Sonderermittler David Weiss kündigte am vergangenen Mittwoch in einem Zwischenbericht an Richterin Maryellen Noreika an, dass er noch vor dem 29. September eine Anklage durch eine sogenannte Grand Jury anstrebe. Wie die Anklagepunkte konkret lauten sollen, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Möglicherweise könnten sie aber mit dem Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes gegen Biden zusammenhängen. Auch Steuervergehen wurden dem Präsidentensohn zur Last gelegt. Außerdem läuft eine Untersuchung gegen ihn wegen seiner geschäftlichen Aktivitäten.

Hunter Biden war im Juni formal beschuldigt worden, eine sechsstellige Summe an Einkommenssteuern in den Jahren 2017 und 2018 nicht bezahlt zu haben. Nach einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft sollte er eigentlich mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davonkommen, doch Richterin Noreika brachte eine Reihe von Bedenken gegen die Vereinbarung vor und brachte sie damit zu Fall.

Eng damit verwoben war eine weitere Einigung, durch die ihm auch ein Prozess wegen illegalen Waffenbesitzes erspart bleiben sollte. Konkret ging es darum, dass er trotz bekannter Drogenprobleme im Jahr 2018 für elf Tage eine Waffe besessen hatte. Beim Kauf verschwieg er seine Drogensucht, was in den USA ein Verbrechen darstellt.

Als die Einigung im Juni bekannt wurde, warfen viele Republikaner, allen voran Ex-Präsident Donald Trump, der Justiz vor, dem Präsidentensohn eine Vorzugsbehandlung zukommen zu lassen. US-Justizminister Merrick Garland setzte schließlich vor knapp einen Monat den Staatsanwalt Weiss als Sonderermittler in dem Fall ein.

Mehr: Staatsanwalt in Georgia: Prozess gegen Trump dauert wohl vier Monate

Erstpublikation: 07.09.2023, 07:55 Uhr.