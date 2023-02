IAEO-Bericht Iran baut Uran-Anreicherung offenbar fast auf Waffenqualität aus

Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland werfen dem Iran vor, gegen seine Verpflichtungen im Atom-Bereich zu verstoßen. Grundlage ist ein IAEO-Bericht.

Der Iran treibt offenbar seine Uran-Anreicherungen weiter voran. (Foto: dpa) Atomanlage Iran

Der Iran treibt einem Bericht zufolge seine Uran-Anreicherungen weiter voran. Ein Gutachten der Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) zeige, dass der Iran seinen Verpflichtungen im Nuklearbereich nicht nachkomme, erklärten die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Internationale Atomenergie-Organisation kritisierte den Iran am Mittwoch, weil er eine nicht gemeldete Änderung an Maschinen vorgenommen hatte. Damit könne Uran in der unterirdischen Brennstoffanreicherungsanlage in Fordow auf einen Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent und damit fast auf Waffenqualität angereichert werden. „Wie die Agentur feststellte, ist diese unangemeldete Änderung unvereinbar mit den Verpflichtungen des Irans im Rahmen des vom Atomwaffensperrvertrag vorgeschriebenen umfassenden Sicherungsabkommens“, so die vier Länder in ihrer Erklärung. Die IAEO hatte die Veränderung während einer unangekündigten Inspektion am 21. Januar in Fordow entdeckt.

Der Iran erklärte, dass der Standpunkt der IAEO zu den nuklearen Arbeiten Teherans nicht korrekt sei. „Die Interpretation des IAEO-Inspektors war falsch, aber er hat sie der Behörde gemeldet ... Wir haben der IAEO noch am selben Tag eine Erklärung geliefert", sagte der iranische Atomchef Mohammad Eslami am Donnerstag. Das ursprünglich 2015 vereinbarte Atomabkommen soll verhindern, dass der Iran an Kernwaffen gelangt. Die Regierung in Teheran bestreitet, solche Pläne zu haben. Die USA hatten das Abkommen 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump aufgekündigt und erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt. Daraufhin hielt sich der Iran seinerseits nicht mehr an alle Auflagen. Gespräche über ein neues Abkommen, an denen die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland sowie Russland, China und der Iran teilnahmen, schienen letztes Jahr noch auf einem guten Weg. Dann aber brachte Russland neue Forderungen ins Gespräch. Beobachter hatten dies mit den westlichen Sanktionen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine in Zusammenhang gebracht.