 IEA: Überall auf der Welt legt die Energieeffizienz zu

Laut eines Berichts der Internationalen Energieagentur wachsen die Investitionen in Energieeffizienz deutlich. Ein Kontinent fällt durch seine Anstrengungen besonders auf.

Mehr als die Hälfte der Investitionen entfiel im vergangenen Jahr auf den Gebäudesektor. (Foto: Getty Images) Wärmepumpen-Herstellung bei Bosch

Paris Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht Wärmepumpen und andere Schlüsseltechnologien für einen wirksameren Energieverbrauch auf dem Vormarsch. Weltweit sei der Wärmepumpen-Absatz 2022 um zehn Prozent und in Europa sogar um fast 40 Prozent gestiegen, schrieb die Organisation in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Die globalen Fortschritte bei Energiesparmaßnahmen hätten den Anstieg des CO2-Ausstoßes zumindest bremsen können – reichten aber noch nicht aus.

„Wir erleben eine große Dynamik bei der Energieeffizienz“, sagte IEA-Chef Fatih Birol. Die Mitgliedstaaten der Organisation hätten die Energiekrise dazu genutzt, neue oder verbesserte Effizienzmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Birol äußerte sich zum Auftakt einer internationalen Konferenz zur Energieeffizienz, zu der Regierungsvertreter und Unternehmensführer aus mehr als 80 Ländern nach Versailles im Südwesten von Paris kamen.

IEA: Weltweit wachsende Energieeffizienz

