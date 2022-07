Ihor Kolichajew Die Verhaftung des Bürgermeisters von Cherson bringt ukrainische Gewissheiten ins Wanken

Stadtvater, Geschäftsmann oder Kollaborateur? Ihor Kolichajew blieb trotz des Kriegs vier Monate auf seinem Posten. Eine Geschichte über die Grauzonen des Lebens in der Ukraine.

Die Region wurde schwer umkämpft. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Ein Soldat in einer zerstörten Schule in Cherson

Wien Als der Bürgermeister von Cherson am 28. Juni ein Verwaltungsgebäude betreten will, verhaften ihn Soldaten der russischen Nationalgarde. „Sie haben Ihor Kolichajew geholt“, schreibt seine Mitarbeiterin auf Facebook, „weil er sich weigerte, zu kollaborieren. Ich fürchte um sein Leben.“

Kurz zuvor habe er von den Besatzern eine Einladung erhalten, die „zukünftige Organisation der Zusammenarbeit“ zu besprechen – bei Nichterscheinen drohe die Verhaftung. „Kolichajew ging nicht hin.“

Solche Verschleppungen sind in den russisch besetzten Gebieten im Südosten der Ukraine an der Tagesordnung. Kiew geht von 600 Männern und Frauen aus, die alleine in der Region Cherson wegen ihres Widerstands gegen die brutale Landnahme in Gefängnissen schmoren und gefoltert werden.

Manche tauchen wieder auf, wie der gegen russische Gefangene ausgetauschte Bürgermeister von Melitopol im benachbarten Saporischja. Andere verschwinden spurlos.

