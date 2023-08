Immigration Rückstau an Asylanträgen in Großbritannien auf Rekordniveau

Im Juni warteten mehr als 175.000 Asylantragsteller auf eine Entscheidung in Großbritannien. Das sind 44 Prozent mehr als noch im Vorjahresmonat.

London Die Zahl der anhängigen Asylanträge in Großbritannien hat ein neues Rekordniveau erreicht. Wie unter anderem die BBC am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums in London berichtete, warteten im Juni mehr als 175.000 Antragsteller im Vereinigten Königreich auf eine Entscheidung. Die Zahl ist damit um 44 Prozent höher als noch im Vorjahresmonat und so groß wie noch nie seit Beginn der Zählung nach aktuellen Maßstäben im Jahr 2010.

Dabei hatte Premierminister Rishi Sunak versprochen, den Rückstau an bereits vor mehr als einem Jahr eingereichten Anträgen bis Ende 2023 aufzulösen. Doch dieses Ziel wäre nur mit einer Vervielfachung der bisherigen Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erreichen, wie die BBC vorrechnete. Demnach wurden zuletzt etwa 2000 Fälle pro Monat abgeschlossen – um Sunaks Versprechen einzulösen, müssten bei knapp 68.000 Altfällen aber bis Ende des Jahres monatlich mehr als 11.000 Anträge vollständig bearbeitet werden.

Auch bei dem Versprechen, die irreguläre Einreise mit Booten über den Ärmelkanal zu unterbinden, ist die Bilanz der konservativen Regierung unter Sunak mehr als durchwachsen. In diesem Jahr gelangten bereits mehr als 19.000 Menschen auf kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Das sind zwar weniger als im Vorjahreszeitraum (21.000), doch gilt der geringe Rückgang keineswegs als Erfolg. Mehr: Faeser will Abschiebungen erleichtern und Ausländerbehörden entlasten