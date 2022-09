Immobilien Raus aufs Land: „Paris war uns zu eng geworden, wir wollten mehr Natur“

Paris Die 42-jährige deutsch-französische Lifestyle-Journalistin Estelle Marandon war Paris leid. Mit ihrem Mann, dem Filmproduzenten Mathieu Robinet (40), und den drei Kindern zog sie in der Pandemie nach Cély bei Fontainebleau, rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt.

„Paris war uns zu eng geworden, wir wollten mehr Natur. Vorher hatten wir keinen Balkon, jetzt haben wir 5000 Quadratmeter Garten und einen Wald“, sagt Marandon. Die Familie verkaufte ihrer 84-Quadratmeter-Wohnung in Paris und erstand eine 400 Jahre alte Mühle mit rund 300 Quadratmeter Wohnfläche. Und das neue Anwesen war ein Drittel billiger als die Wohnung in Paris, wo der Durchschnittspreis bei rund 11.000 Euro pro Quadratmeter liegt.

Der Homeoffice-Siegeszug macht es möglich, und er krempelt den französischen Immobilienmarkt um. Zwischen Normandie und Mittelmeer sind Ferienhäuser knapp und teuer geworden. Vor allem Luxusimmobilien kennen keine Krise.

Besonders exorbitant sind die Preissteigerungen an der Atlantikküste, aber auch die Normandie ist immer mehr im Kommen. Oft handelt es sich um Zweitdomizile von französischen Großstädtern, die ihr häusliches Büro ins Grüne verlagern.

Zunehmend ist die Atlantikküste beliebt, sie erlebte in den vergangenen beiden Jahren nach Branchenangaben eine Steigerung von 28,3 Prozent auf einen Durchschnittspreis von 5376 Euro pro Quadratmeter. Seit einiger Zeit gelangt man mit den Schnellzügen noch schneller in den Westen des Landes, bisher war vor allem der Süden schnell zu erreichen.

Viele Interessenten suchen Domizile in kühleren Regionen

Auch wenn viele die Sonne im Süden suchen, gibt es angesichts der zunehmenden Hitzewellen eine Gegenbewegung. Bei immer mehr Käufern spielen die kühleren Temperaturen in der Normandie oder entlang der Atlantikküste eine Rolle bei der Kaufentscheidung. Die Gegend vor Bordeaux ist sehr gefragt, weil man schnell von Paris hinkommt.

Viele der Käufer wollen ein Zweitdomizil für eine Auszeit von der Großstadt. (Foto: imago images/blickwinkel) Wohnen an der französischen Riviera

„Die Pariser machen 85 Prozent der Kunden um Arcachon aus“, erklärt Thibault de Saint-Vincent, Präsident des Spezialisten für Luxusimmobilien Barnes. Viele suchten nicht nur ein Ferienhaus, sondern eine Zweitresidenz. Das Käuferprofil: Firmenchef, leitender Angestellter, Unternehmer eines Start-ups, Freiberufler oder Banker mit einem Budget von zwei bis 2,5 Millionen Euro aus Paris oder einer großen europäischen Stadt.

„Das Trauma des Lockdowns ist noch präsent. Die Haushalte, die die finanziellen Mittel haben, tendieren dazu, in den Badeorten in Südfrankreich zu investieren, um von der Sonne zu profitieren“, analysiert Stéphane Fritz, Präsident des Immobilienverbunds Guy Hoquet. Derzeit ist der Ansturm besonders groß, alle wollen noch von den relativ günstigen Zinsen profitieren, bevor diese weiter steigen.

Wie lange hält der Boom noch an?

Die Frage ist, wie lange der Boom anhält. In Städten wie Paris stagnieren die Preise schon, die vorher jahrelang gestiegen sind. Die Situation könnte auf ganz Frankreich übergreifen, befürchtet Immobilienfachmann Fritz, und das möglicherweise schon ab dem Herbst.

Eine ganz besondere Rolle spielen bei dem Boom der Ferienhäuser auch Prestigeimmobilien in ganz Frankreich. Sie waren in den letzten zwei Jahren stark gefragt. An der Côte d’Azur sind die Kaufpreise für Luxusdomizile in dem Zeitraum noch mal um 10,5 Prozent gestiegen, der Durchschnittspreis für das Segment liegt bei 10.912 Euro pro Quadratmeter. Im Hinterland, in der Provence, in der es noch etwas günstiger ist, gab es sogar einen Zuwachs von 23,2 Prozent auf 4732 Euro.

Auch in der Bretagne kann man keine Schnäppchen mehr machen wie noch vor zwei Jahren. Die Kaufpreise für Luxusobjekte legten dort in den vergangenen zwei Jahren um 29,3 Prozent auf 4977 Euro pro Quadratmeter zu. Die Normandie erlebte ebenfalls einen Boom mit plus 21,2 Prozent, dorthin kommt man bequem mit dem Zug in zwei Stunden von Paris. Die Preise von durchschnittlich 7012 Euro für Luxusimmobilien reflektieren diese Nähe. In den Alpenregionen kam es zu Steigerungen von mehr als 16 Prozent auf 7216 Euro pro Quadratmeter.

Französische Käufer dominieren den Markt mit Luxusimmobilien

Frankreich kann offenbar auf die reichen Russen verzichten, denn 90 Prozent des Marktes der Prestigeimmobilien mit einem Kaufpreis von mehr als einer Million Euro im Land entfällt auf Franzosen. Ausländer sind in dem Segment aber etwas mehr präsent als bei Immobilien insgesamt. Die Käufer suchen vor allem Häuser, weniger Wohnungen, so das Portal Belles Demeures.

An Krise denkt in dem Segment niemand. Luxusimmobilien werden in Zeiten von Inflation und geopolitischen Krisen als sichere Anlage gesehen. So glauben 68 Prozent der befragten zukünftigen Käufer, dass Prestigeimmobilien sich als Anlage lohnen. Die Käufer suchen auch im Luxusbereich ein neues Wohnumfeld mit mehr Platz und Garten. In Paris sind die Preise für Luxusimmobilien dagegen in zwei Jahren um 2,9 Prozent gefallen und kommen auf einen Durchschnittspreis von 14.462 Euro pro Quadratmeter.

Wer die Mittel hat, kauft an der französischen Südküste. (Foto: picture alliance) Cote d'Azure

Ausländische Investoren in Frankreich repräsentierten 2019 vor der Pandemie 5,9 Prozent der Käufer von Immobilien insgesamt, das hat leicht abgenommen. Die Briten lagen darunter 2020 auf Platz eins mit einem Anteil von 22 Prozent, Tendenz stark fallend. Die Belgier kamen auf Platz zwei mit 20 Prozent. Danach folgten gleich die Deutschen auf Platz drei mit neun Prozent, Tendenz steigend.

Die drei beliebtesten Regionen für ausländische Käufer, vor allem für Briten, Belgier und Holländer, liegen im Landesinneren, zwischen Limoges und Bordeaux, das Mittelmeer kommt insgesamt nur auf Platz vier.

In Frankreich werden hohe Steuern auf Häuser und Wohnungen fällig

Wer in Frankreich kauft, sollte die hohe Besteuerung von Immobilien und vor allem Ferienimmobilien nicht unterschätzen und genau auf die Grundsteuern schauen, die in einigen Kommunen in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Es gibt riesige Unterschiede bei den Steuern der Gemeinden. Wer einen Zweitwohnsitz hat, muss neben der Besitzersteuer (taxe foncière) weiterhin die Wohnsteuer (taxe d’habitation) zahlen. Für Hauptwohnsitze fällt die Wohnsteuer dagegen ab 2023 weg. Anhebungen der Besitzersteuer werden deshalb auch noch erwartet.

Das schreckt Familien wie die der Journalistin Marandon jedoch nicht. Sie fühlen sich in ihrer neuen Heimat im Grünen zu Hause. Der nächste Bahnhof liegt 20 Minuten mit dem Auto entfernt, die Zugfahrt nach Paris dauert eine halbe Stunde. „Wenn man jeden Tag nach Paris muss, wäre das anstrengend, aber für Freiberufler ist es perfekt“, sagt sie. Die Familie hat hier im Wald bei Fontainebleau Designer, Restaurantbesitzer und Musiker kennengelernt, die allesamt Paris den Rücken gekehrt haben.

