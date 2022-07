Immobilien „Werden wir den Eiffelturm einstürzen sehen?“ – Rost bedroht das teuerste Gebäude der Welt

Paris In Frankreich wächst die Sorge um ein erstrangiges Nationalsymbol und einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Der Eiffelturm ist marode, der Rost frisst sich immer aggressiver in die Eisenkonstruktion. Doch allein ein neuer Teilanstrich würde 80 Millionen Euro kosten.

„Wir haben Notre-Dame brennen sehen, werden wir den Eiffelturm einstürzen sehen?“, titelte jetzt das französische Magazin „Marianne“. Die Redaktion bezieht sich in ihrem Bericht auf Dokumente mehrerer Unternehmen für technische Kontrolle, die unter Verschluss gehalten werden.

Was sich auf den ersten Blick alarmistisch anhört, hat einen ernsten Hintergrund. 1995 wurde der 324 Meter hohe und 7300 Tonnen schwere Turm zuletzt mit Bleifarbe gestrichen, die maximal vor Korrosion schützt. Nach dem Verbot der toxischen Substanz begann der rasante Verfall des Materials. Mittlerweile ist der Turm nach Ansicht von Experten so beschädigt, dass seine Zukunft ungewiss erscheint.

Frankreich steckt in einem Dilemma. Eine vollständige Sanierung erscheint schwierig und extrem teuer, andererseits ist der Eiffelturm mehr als ein schmückendes Erkennungszeichen der französischen Hauptstadt, das man dem Verfall preisgeben kann: Der Koloss ist ein Wirtschaftsfaktor ersten Ranges. Bereits vor zehn Jahren kam die Handelskammer der Metropolregion Mailand, Monza, in einer groß angelegten Studie zu dem Ergebnis, dass sich der Wert des Bauwerks auf 434 Milliarden Euro beläuft.

Es ist damit vor dem Kolosseum in Rom (geschätzter Wert 91 Milliarden Euro) die teuerste Immobile der Welt. Dabei geht es nach Ansicht der italienischen Ökonomen allerdings kaum um den Materialwert – es geht um den Standortwert, es geht um die langfristigen Gewinne, generiert etwa durch die Anziehungskraft des Denkmals im Bereich des Tourismus. Und es geht um Eintrittsgelder (bis zu 26,80 Euro pro Person).

Fazit der Studie: Der Eiffelturm dynamisiert die gesamte französische Wirtschaft. Er sei so viel wert, dass man mit der Summe jahrelang die Zinsen für die französischen Staatsschulden begleichen könne.

Der Eiffelturm ist Nationalsymbol und Wahrzeichen der Hauptstadt Paris.

Das liegt der Stadt Paris, die seit 100 Jahren die Besitzerin der Immobilie ist, natürlich fern. Dennoch stellt sich ihr immer drängender die Frage, ob das Wahrzeichen der Stadt tatsächlich bis in alle Ewigkeit hält. Schon seit Langem bezeugen Gutachten, dass das Bauwerk massive Mängel aufweist. Und tatsächlich konzipierte sein Erbauer Gustave Eiffel den Eisenturm nur als Provisorium. Er wurde zwei Jahre lang für die Weltausstellung 1889 aufgebaut und sollte ursprünglich nur 20 Jahre stehen. Doch in der Zwischenzeit war die in den ersten Jahren viel geschmähte Industriekonstruktion zum Wahrzeichen der Stadt und zum Symbol der Nation geworden.

Über einen langen Zeitraum erhielt das Bauwerk immer wieder Anstriche mit Bleifarbe, um es vor Rost zu schützen. Baumeister Gustave Eiffel hatte aber schon früh gewarnt, dass das Denkmal ständig überarbeitet und alles sieben Jahre gestrichen werden muss. „Das Wichtigste ist zu vermeiden, dass sich Rost bildet“, betonte er. Doch genau das ist nun geschehen. Die Experten sind sich einig: Der Turm muss komplett restauriert werden, und zwar möglichst schnell.

Aber für eine Grundüberholung fehlt die Zeit, denn in zwei Jahren finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Ein für Bauarbeiten gesperrter Eiffelturm wäre dabei undenkbar. Deshalb wird er nun zum 20. Mal angemalt, was allein mit mehr als 80 Millionen Euro dreimal so teuer wird wie ursprünglich geplant. Vor allem die Entfernung von Resten der giftigen Bleifarbe geht ins Geld. Eigentlich sollte das Bauwerk großflächiger gestrichen werden, doch die Zeit dafür reicht nicht mehr. Statt eines Drittels wie geplant werden nun nur rund fünf Prozent gestrichen.

Die eiserne Konstruktion wurde nicht für die Ewigkeit geschaffen. Sie sollte spätestens nach 20 Jahren wieder abgerissen werden.

Experten nennen den neuen Anstrich nur ein „kosmetisches Facelifting“. Eigentlich müsste die ganze alte Farbe einmal runter und dann ein neuer Anstrich vorgenommen worden. Die Olympischen Spiele sind nicht der einzige Grund für eine Verzögerung der Renovierung.

Rund sechs Millionen Menschen besuchen das Denkmal im Jahr, es ist die Nummer vier der meistbesuchten Orte in Frankreich nach Disneyland, dem Louvre und dem Schloss von Versailles. Ohne die Besucher würden Millionen von Einnahmen wegfallen – undenkbar gerade nach der Pandemie, die für über 50 Millionen Euro Verlust bei den Einnahmen sorgte.

Immer wieder untersuchten verschiedene Experten den Zustand der „eisernen Dame“. Schon 2010 hieß es, der Turm müsse grundlegend überarbeitet werden. Vier Jahre später wurde festgestellt, dass er Risse hat und vom Rost angegriffen ist. 2016 gab es laut SLH Ingénierie dann schon 884 Mängel, von denen 68 riskant für die Struktur sein sollen.

Grundlage des Bauwerks ist klassische Industriearchitektur.

Patrick Branco Ruivo, Generaldirektor der Betreibergesellschaft des Turms (Sete), bemühte sich kürzlich im französischen Fernsehen darum, die besorgte Volksseele zu beruhigen. Seiner Ansicht nach befinde sich das Eisen keinesfalls in einem kritischen Zustand.

Doch im Stadtrat von Paris bleibt der Eiffelturm auf der Sorgenliste. Die konservativen Republikaner, die in der Opposition sind, verlangen Aufklärung und weitere Untersuchungen von der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo und der Betreibergesellschaft des Eiffelturms, die zu 99 Prozent der Stadt Paris gehört. Patrick Branco Ruivo aber ist überzeugt: „Der Turm bleibt stehen.“

