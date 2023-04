 Immobilienmarkt: Wie Regierungen mit steigenden Hypothekenzinsen umgehen

Die Zinsen steigen, die Preise brechen ein: In vielen Ländern müssen Haushalte steigende Kosten fürs Eigenheim tragen. Die Furcht vor einem Crash wächst.

Hilfen für sozial schwache Hypothekenbesitzer sind die häufigste Maßnahme, auf die Regierungen in Europa bislang zurückgreifen. (Foto: picture alliance / ZB/euroluftbi) Solarsiedlung in Gelsenkirchen

Wien, Paris, Madrid, Berlin, London, Stockholm Die rasante Zinswende der großen Notenbanken sorgt für Verwerfungen an den europäischen Immobilienmärkten. Schnell steigende Hypothekenzinsen in Kombination mit einer hohen Inflation und sinkenden Immobilienpreisen bringen quer über den Kontinent immer mehr Immobilienbesitzer in Not.

In Schweden können bereits vier Prozent aller Eigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen. Der Chef der schwedischen Finanzaufsicht Daniel Barr spricht von einem „nie da gewesenen finanziellen Druck auf die Haushalte“. Auch in anderen europäischen Ländern wächst das Problem.

