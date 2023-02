Immobilienskandal Südkoreas Oppositionschef Lee bleibt auf freiem Fuß

Beinahe wäre Lee Jae Myung vor einem Jahr Präsident geworden. Nun kämpft er in einem Korruptionsskandal um sein politisches Überleben.

Südkoreas Oppositionschef beteuert seine Unschuld in einem Korruptionsskandal. (Foto: AP) Lee Jae Myung (Mitte)

Tokio Südkoreanische Politiker und erst recht Präsidenten haben offenbar ein Berufsrisiko: Haftstrafen wegen Korruption. Fast hat es nun den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und heutigen Anführer der oppositionellen Demokratischen Partei, Lee Jae Myung, erwischt.

Nachdem die Staatsanwaltschaft des Zentraldistrikts der Hauptstadt Seoul in einem politisch brisanten Korruptionsskandal Haftbefehl gegen Lee erlassen hatte, lehnte das Parlament am Montag die Aufhebung seiner Immunität ab – aber unerwartet knapp.

Das Ergebnis war ein Schock für Lee und erschüttert die politische Landschaft Koreas. Obwohl seine Partei 169 der 299 Mandate im Parlament kontrolliert, stimmten nur 139 Parlamentarier gegen den Antrag der Staatsanwälte, 138 dafür. Daneben gab es neun Enthaltungen und elf ungültige Stimmen. Also muss es etwa 30 Abtrünnige in seinen eigenen Reihen geben, die ihn an die Justiz ausliefern wollten.