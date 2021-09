Indopazifik EU könnte Handelsgespräche mit den USA wegen U-Boot-Streit verschieben

Die Staatengemeinschaft erwägt aus Protest gegen das Geschäft der USA und Großbritanniens mit Australien, die Vorbereitungen zu verschieben. Ende September sollte über das Treffen diskutiert werden.

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert teilen die USA ihre Nukleartechnologie für U-Boote mit einem Verbündeten. (Foto: dpa) Atom-U-Boot

New York Die Europäische Union könnte aus Protest gegen das U-Boot-Geschäft der USA und Großbritanniens mit Australien die Vorbereitung für ein Handels- und Technologiegespräch mit den Vereinigten Staaten verschieben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet an diesem Dienstag unter Berufung auf zwei EU-Diplomaten in Brüssel, dass man die verabredete Diskussionen über das Treffen am 29. September in Pittsburgh zunächst ausgesetzt habe. Nach Informationen des Handelsblatts ist aber noch keine Entscheidung gefallen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten den U-Boot-Deal zuvor als „nicht akzeptabel“ bezeichnet. Eigentlich hatte das EU-Mitglied Frankreich Australien U-Boote liefern sollen.

Europa-Staatsminister Michael Roth sagte, man habe großes Verständnis für die Enttäuschung Frankreichs. „Wir müssen alle an einen Tisch, hier muss man auch verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückgewinnen, und das wird natürlich nicht einfach sein“, fügte er hinzu. „Es zeigt sich immer wieder, dass geschlossenes Auftreten der EU von herausragender Bedeutung ist.“

Die EU-Außenminister hatten sich am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit dem Konflikt befasst und erklärten anschließend ihre Solidarität mit der französischen Regierung. Mehr Kooperationen, eine bessere Koordination und weniger Zersplitterung sei nötig, um Stabilität und Frieden im indopazifischen Raum zu erreichen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, forderte die Bundesregierung auf, im U-Boot-Streit zu vermitteln. „Das Gebot der Stunde muss doch jetzt sein, dass Deutschland als eine der nicht kleineren Nationen in Europa jetzt aufsteht und versucht, zur Räson zu rufen und zu schlichten“, sagte er dem TV-Sender Phoenix.

Frankreich bestellte Botschafter ein

Am Donnerstag hatten Australien, Großbritannien und die USA einen Indopazifik-Sicherheitspakt bekanntgegeben – kurz nach der Verabschiedung neuer Indopazifik-Leitlinien der EU. Der Pakt sieht unter anderem vor, dass Australien mit Technologie der beiden Partner nuklear betriebene U-Boote baut.

Damit wurde die 2016 mit dem französischen Reedereikonzern Naval vereinbarte Lieferung von konventionellen U-Booten im Volumen von 40 Milliarden Dollar hinfällig. Frankreich rief aus Verärgerung über die Absage die Botschafter aus Canberra und Washington zurück.

Zudem hatte Frankreich mit der Blockade eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Australien gedroht. Die französische Werft hatte sich bei dem Auftrag für Australien zunächst gegen deutsche Konkurrenz durchgesetzt.

Mehr: Atom-U-Boot-Deal zwischen USA und Australien verärgert China – und Verbündete in der EU