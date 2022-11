Indopazifik Joe Biden und Xi Jinping ringen um Einfluss bei Chinas Nachbarn – USA planen Stationierung von B-52-Bombern

Bangkok Der Wettstreit zwischen den USA und China um politischen und militärischen Einfluss im Asien-Pazifik-Raum spitzt sich zu. Inmitten wachsender Spannungen verstärken beide Staaten ihr Buhlen um Verbündete in Südostasien.

US-Präsident Joe Biden hat für kommende Woche eine Reise nach Kambodscha angekündigt, wo er nach Angaben des Weißen Hauses für Kooperationen zur „Gewährleistung von Sicherheit und Wohlstand“ werben will.

Chinas Präsident Xi Jinping plant kurz darauf einen Besuch in Thailand, wie die Regierung in Bangkok diese Woche mitteilte. Die Staatschefs der USA und Chinas wollen Mitte des Monats zudem zeitgleich nach Indonesien reisen.

Anlass der Besuchsoffensive sind drei internationale Gipfeltreffen, die binnen weniger Tage in Südostasien stattfinden – mit dem G20-Gipfel auf der Ferieninsel Bali als das am ranghöchsten besetzte Gesprächsforum seit Beginn des Ukrainekriegs. Zu diesem wird womöglich auch Russlands Präsident Wladimir Putin anreisen.

Doch im Ringen um eine führende Rolle in der strategisch bedeutsamen Region wollen sich sowohl China als auch die USA nicht auf Diplomatie allein verlassen. Beide Staaten treiben auch ihre militärische Aufrüstung im Asien-Pazifik-Raum kräftig voran.

„Wenn wir nicht aufpassen, wiederholt sich 1914“

Die Vereinigten Staaten planen, bis zu sechs atomwaffenfähige B-52-Bomber auf einem Luftwaffenstützpunkt in Nordaustralien zu stationieren, wie mehrere Medien am Montag übereinstimmend berichteten.

Boeing B-52

Die Maßnahme werten australische Militärstrategen als Warnung an China, das in Reichweite der Bomber liegen würde. Auch die Regierung in Peking baut ihre militärischen Fähigkeiten weiter aus.

Neue Fotos künstlicher Inseln im Südchinesischen Meer zeigen Experten zufolge chinesische Anlagen für den Abschuss von Marschflugkörpern. Laut Chinas Staatsmedien leben inzwischen 5000 Soldaten auf den Militärstützpunkten fernab vom chinesischen Festland.

Die zunehmende Militarisierung weckt in der Region Ängste vor einem bewaffneten Konflikt. „Ich sorge mich vor einem Szenario, in dem zwei Supermächte aufgrund des fehlenden gegenseitigen Vertrauens immer das Schlimmste voneinander annehmen“, sagte Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan am Dienstag bei einer Veranstaltung des Singapurer Institute of Southeast Asian Studies.

Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Eskalationsspirale – auch als Folge möglicher Fehlkalkulationen. „Wenn wir nicht aufpassen, kommt es zu einer Wiederholung von 1914“, warnte er in Anspielung auf den Beginn des Ersten Weltkriegs.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte als Reaktion auf die Berichte über die Stationierung amerikanischer Militärflugzeuge in Australien, die USA hätten „die Spannungen in der Region erhöht und den Frieden und die Stabilität in der Region ernsthaft untergraben“. Es drohe ein Wettrüsten.

Am Rande des G20-Gipfels in Bali könnte es zu einem bilateralen Treffen zwischen Biden und Xi kommen. Es wäre das erste persönliche Gespräch zwischen den beiden Staatschefs seit Bidens Amtsantritt im Januar vergangenen Jahres.

Zuvor plant der US-Präsident einen Besuch in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh, wo er am jährlichen Ostasiengipfel und an einem Gipfel zwischen den USA und der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean teilnehmen will. Biden ist nach Barack Obama erst der zweite amtierende US-Präsident, der in das 17 Millionen Einwohner große Land reist.

Kamala Harriis

Beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der am 18. und 19. November in der thailändischen Hauptstadt Bangkok stattfindet, lässt er sich dann von Vizepräsidentin Kamala Harris vertreten, die anschließend auf die Philippinen weiterreist. In Bangkok soll Harris laut dem Weißen Haus „Amerikas Einsatz für die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Indopazifikraum unterstreichen“.

Auch Putin ist nach Bangkok eingeladen

Mehr Beachtung dürfte aber Chinas Präsident Xi bekommen, der seine persönliche Teilnahme am Apec-Gipfel nach thailändischen Regierungsangaben bestätigt hat. Es wird Xis erster Thailand-Besuch seit Beginn seiner Präsidentschaft vor zehn Jahren.

Wladimir Putin

Thailand gilt offiziell als Verbündeter der USA, hat unter der von Ex-Generälen dominierten Regierung aber in den vergangenen Jahren zunehmend die Nähe zu Peking gesucht. Auch der russische Präsident Putin ist zu dem Gipfel in Bangkok eingeladen – nach Angaben aus Moskau ist aber noch nicht entschieden, ob er tatsächlich kommt.

Xi Jinping hat unterdessen mit seiner Kontaktpflege bei den Nachbarn bereits begonnen: Am Montag empfing er in Peking den mächtigsten Mann Vietnams, Nguyen Phu Trong. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams wurde mit einer im Fernsehen übertragenen Willkommenszeremonie begrüßt.

Xi forderte seinen Staatsgast auf, „niemals zuzulassen, dass sich jemand von außen in die Fortschritte beider Länder einmischt“. Vietnam wird zwar wie China kommunistisch regiert, hat mit China aber Streit um Inseln im Südchinesischen Meer und trieb in den vergangenen Jahren seine Annäherung an die USA voran – unter anderem in der Sicherheitszusammenarbeit.

Mit dem Besuch bei Xi demonstriert Vietnams Anführer aber nun, dass sein Land keinesfalls alles auf eine Karte setzen will – und die Beziehung zu China längst nicht abgeschrieben hat.

