 Indopazifik: USA, Indonesien und weitere Staaten beginnen Militärmanöver

5000 Soldaten sollen an der zweiwöchigen Übung im Indopazifik teilnehmen. China sieht das Manöver als eine Provokation an und beschuldigt die USA, eine NATO-ähnliche Organisation aufzubauen.

Geübt werden sollten See- und Luftlandeoperationen sowie die Einnahme eines Flugplatzes. (Foto: IMAGO/CTK Photo) Ein US-Amerikanischer Kampfhubschrauber

Jakarta Die USA, Indonesien und fünf weitere Staaten haben in Südostasien Militärmanöver begonnen. An den zweiwöchigen Übungen namens Super Garuda Shield 2023 nehmen den Angaben zufolge etwa 5000 Soldaten auch aus Australien, Japan, Frankreich, Großbritannien und Singapur teil, wie es zum Auftakt am Donnerstag hieß.

Geübt werden sollten See- und Luftlandeoperationen sowie die Einnahme eines Flugplatzes. Geplant seien auch ein kombiniertes Feldtrainung und Schießübungen. Deutschland, Kanada und zahlreiche weitere Staaten haben Beobachter entsandt.

China sieht die erweiterten Manöver als Bedrohung an und beschuldigt die USA, eine indopazifische Allianz ähnlich der Nato aufzubauen, um Pekings wachsenden militärischen und diplomatischen Einfluss in der Region zu begrenzen. Die Volksrepublik reklamiert praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich.

Allerdings beanspruchen auch die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Taiwan und Brunei dort Gebiete. Indonesiens ausschließliche Wirtschaftszone überschneidet sich mit der von Peking einseitig erklärten „Neun-Strich-Linie“, die seine Ansprüche im Südchinesischen Meer abgrenzt.