Industriepolitik „Chips Act“ kommt: So will Europa bei Halbleitern wieder führend werden

Brüssel, München Das Fazit der Industrievertreter fällt vernichtend aus: Die angestrebte Aufholjagd werde mit dem europäischen Chips Act nicht gelingen, sagte Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). „Der Ausbau der Halbleiterproduktion dürfte sich noch stärker in die USA verlagern.“

Dabei will die EU unbedingt wieder mitspielen in der Halbleiterproduktion. Die Gesetzgeber der EU haben sich daher am Mittwoch auf einen Chips Act geeinigt. Ziel des Gesetzes ist es, den europäischen Anteil am stark wachsenden Weltmarkt für Chips von rund 10 auf 20 Prozent verdoppeln.

Im Kern geht es um mehr öffentliches Geld für die Branche. Aus dem EU-Haushalt sollen bis 2027 insgesamt 3,3 Milliarden Euro investiert werden, zusätzlich zu 2,6 Milliarden Euro, die bereits bereitstehen. Weiteres Geld kommt aus den nationalen Haushalten, die EU lockert dafür Regeln für Subventionen. Insgesamt sollen 43 Milliarden Euro an öffentlichem Geld fließen.

Eigentlich ist die EU darauf bedacht, Subventionen in die Wirtschaft zu begrenzen, um einen Wettlauf der EU-Staaten zu vermeiden. Doch derzeit macht sie immer mehr Ausnahmen: bei kritischen Rohstoffen, bei grünen Technologien und nun auch bei Halbleitern.

Der Hintergrund sind die Erfahrungen aus der Corona-Krise und dem russischen Angriff auf die Ukraine. Europäische Unternehmen standen wegen gerissener Lieferketten auf einmal ohne Chips da, ohne die viele moderne Produkte nicht funktionieren können. Die EU will nicht länger auf Importe vertrauen.

Darum ist im Chips Act auch eine Klausel enthalten, die bei der Wirtschaft zu Protest führte: Demnach sollen die geförderten Fabriken im Krisenfall dazu verpflichtet werden können, Lieferungen an EU-Unternehmen bevorzugt zu behandeln. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss es nun noch final von Parlament und Rat verabschiedet werden. Das gilt aber als Formsache.

Und auch schon jetzt scheint es seine Wirkung zu entfalten. Seit der Vorschlag im Februar 2022 vorgelegt wurde, haben die Chiphersteller Investitionspläne im Umfang von 90 bis 100 Milliarden Euro vorgelegt.

Auch Deutschland profitiert: Der US-Hersteller Wolfspeed baut im Saarland, der Dax-Konzern Infineon in Dresden. Der amerikanische Wettbewerber Intel hat ein großes Vorhaben in Magdeburg angekündigt, feilscht mit der Bundesregierung aber noch über die Höhe der Staatszuschüsse. Darüber hinaus entstehen in Europa in Frankreich und Italien große neue Werke mit öffentlicher Förderung.

Zudem erwägt der Taiwaner Auftragsfertiger TSMC, in Dresden zu investieren. Die Verhandlungen mit Abnehmern und Behörden dauern indes noch an. Medienberichten aus Asien zufolge könnte TSMC einen Partner an Bord holen, die Rede war zuletzt vom Autozulieferer Bosch. Die Schwaben betreiben ein eigenes Werk an der Elbe.

USA investieren mehr in die Chip-Förderung

Ob die Pläne der EU ausreichen, um den Vorsprung anderer Weltregionen einzuholen, ist offen. Zwar ermöglicht der Chips Act schnellere Genehmigungsverfahren für den Bau von Fabriken. Aber auch die USA versuchen derzeit verstärkt Chipfabriken anzusiedeln.

„Die USA haben mit ihrem Chips and Science Act bereits im Sommer 2022 vorgelegt und Fördermittel von 52,7 Milliarden US-Dollar frei gemacht“, sagte der Präsident des Brancheverbandes Bitkom, Achim Berg: „Europa ist vergleichsweise spät dran und wirft weniger in die Waagschale“. Umso wichtiger sei es, dass Europa bei der Umsetzung des Chips Act keine Zeit verliert.

Kritik an dem Gesetz gab es nicht nur, weil weniger Mittel als in den USA zur Verfügung gestellt werden. Die Befürchtung ist auch, dass Milliarden an Steuergeld verschwendet werden. Zuletzt drangen diese Stimmen aber immer weniger durch.

Strittig war vor allem, ob die EU auch in Chips mit Strukturgrößen unterhalb von 20 Nanometer investieren sollte. Das sind besonders kleine Chips, wie sie in Handys verwendet werden. In der europäischen Industrie gibt es dafür bislang kaum Bedarf. Nun steht ihre Förderung aber im Fokus des Chips Acts.

Branchenbeobachter halten die Subventionen für neue Chipwerke in Europa für durchaus sinnvoll. „Eine regionale Halbleiterproduktion ist zu begrüßen in Europa. Denn die Region wird weniger abhängig von Lieferungen aus Übersee“, sagte Jan-Hinnerk Mohr, Chipexperte der Beratungsgesellschaft BCG. „Gleichzeitig steigt die Wertschöpfung, außerdem wird Europa innovativer.“

Immer mehr Firmen in Europa würden Chips einsetzen, betont Mohr. Dies gehe weit über die klassische IT-Industrie hinaus und reiche von den Autobauern bis zu den Produzenten von Waschmaschinen: „Durch die stark steigende Anzahl von Halbleitern in vielen Produkten wächst auch der Bedarf an Chips in Europa.“

Momentan kämpfe die Halbleiterbranche zwar mit einer Flaute. Dies sei aber kein Grund, die Investitionen der Hersteller nicht zu fördern, findet der Berater: „Die Chipindustrie ist zyklisch. Auf lange Sicht ist die Branche aber bisher immer gewachsen, und das wird auch in Zukunft so sein.“

