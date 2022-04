Inflation Die Löhne in Großbritannien steigen nicht so stark wie die Inflation – Was das bedeutet

London Das wirtschaftliche Dilemma Großbritanniens lässt sich in drei Zahlen zusammenfassen: Die Inflation ist im März auf sieben Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen.

Zugleich sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent und liegt damit unter dem Niveau zu Beginn der Pandemie. Währenddessen kam das Wirtschaftswachstum im Februar mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat fast zum Stillstand.

Für Ökonomen sind das klare Symptome einer drohenden Stagflation – also einer stagnierenden Wirtschaft mit hohen Preissteigerungen. Für Notenbankchef Andrew Bailey ist es ein „historischer Schock für die Realeinkommen“ der Briten.

Seine größte Sorge ist, dass es in Großbritannien zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt und die Bank of England (BoE) gezwungen wäre, die Zinsbremse noch stärker anzuziehen. Seit Dezember hat die BoE die Zinsen bereits drei Mal auf zuletzt 0,75 Prozent erhöht, Anfang Mai könnte der nächste Zinsschritt folgen.

Erste Anzeichen, dass mit den Preisen auch die Löhne im Inselreich kräftig anziehen, gibt es viele. Nach Angaben des britischen Verbandes für Personalvermittlung REC sind die Anfangsgehälter im März so stark gestiegen wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren.

Das Personal ist nach Brexit und Lockdowns knapp

Vor allem der Einzelhandel und andere Dienstleister suchen händeringend nach neuem Personal. Die stark steigende Nachfrage nach Ende der Lockdowns und fehlende Arbeitskräfte aus der EU nach dem Brexit haben das Angebot auf dem Arbeitsmarkt gedrückt.

So hat die Supermarktkette Tesco die Gehälter ihrer Mitarbeiter gerade um sechs Prozent angehoben. Konkurrent Sainsbury‘s zahlt seinen Mitarbeitern jetzt einen „existenzsichernden Stundenlohn“, der noch über dem des Rivalen Tesco liegt.

„Wir wissen, dass die Zeiten für alle hart sind“, sagte Sainsbury‘s-Chef Simon Roberts mit Blick auf die stark steigenden Lebenshaltungskosten. Aber auch der Telekomanbieter BT Group zahlte 58.000 Mitarbeitern Anfang April einen Bonus von 1.500 Pfund (1800 Euro).

Der Gewerkschaft Communication Workers Union (CWU) ist das allerdings nicht genug. Sie verweist auf die deutlich stärker gestiegenen Lebenshaltungskosten und droht mit Streik. Tatsächlich geht auch die britische Notenbank davon aus, dass nach 2021 die Verbraucherpreise auch in diesem Jahr stärker steigen werden als die Löhne und Gehälter.

Relativiert werden die Lohnzuwächse zudem durch eine neue Studie der britischen Denkfabrik Resolution Foundation. Danach ist der Durchschnittsverdienst im vergangenen Jahr nur um 2,7 Prozent gestiegen – was exakt dem Anstieg im Jahr vor der Pandemie entspricht.

Die Statistik sei durch das Ende der mit Kurzarbeit verbundenen Lohnkürzungen (Basiseffekt) und den Arbeitskräftemangel in vier Servicebranchen verzerrt. „Der Lohnanstieg ist eher als normal denn als außergewöhnlich zu betrachten, wenn man das Ende der Kurzarbeit berücksichtigt“, sagte Nye Cominetti. Ökonom bei der Resolution Foundation.

Die Denkfabrik geht davon aus, dass die Nominallöhne in Großbritannien in diesem Jahr um etwa fünf Prozent ansteigen werden. Das wäre zwar immer noch ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr, aber bei Weitem nicht genug, um die Inflationsrate auszugleichen, die nach Prognosen von Ökonomen bereits im April weiter auf mehr als neun Prozent steigen könnte. Besonders hart trifft es viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst, da deren Gehälter mit den Preisen noch weniger Schritt halten können als die Löhne in der Privatwirtschaft.

Märkte erwarten weitere Zinssteigerungen

„Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass die Löhne und Gehälter schneller steigen als die Preise“, betont Ökonom Cominetti. Ob das reicht, um die Bank of England von weiteren Zinssteigerungen abzuhalten, muss man jedoch bezweifeln.

Catherine Mann, Mitglied im geldpolitischen Ausschuss der BoE, hatte bereits im Januar davor gewarnt, dass sich die steigenden Lohnkosten in den Inflationserwartungen für 2022 widerspiegeln. „Eine Änderung der Erwartungen ist der erste Schutz gegen eine sich verstärkende Lohn-Preis-Dynamik“, sagte die Notenbankerin.

An den Geldmärkten werden nach dem jüngsten Inflationsschock bereits weitere Zinsschritte in diesem Jahr von fast 150 Basispunkten, also 1,5 Prozentpunkten, eingepreist. „Mein Ziel ist es, die Inflation wieder auf das Ziel (von zwei Prozent) zu bringen, damit die Arbeitnehmer in den Genuss von Reallohnsteigerungen für ihre Arbeit kommen“, sagte Zentralbankerin Mann.

Für all jene Briten, die für ihre Hypotheken variable Zinsen vereinbart haben und nun mit höheren Raten rechnen müssen, ist das jedoch erst einmal ein schwacher Trost.

