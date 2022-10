Inflation in der Türkei Erdogan: Zinsen werden solange ich im Amt bin fallen

Die türkische Zentralbank hat den Leitzins zuletzt wiederholt gesenkt, er steht bei zwölf Prozent. Die türkische Inflation stieg auf derzeit 83,45 Prozent.

Erdogan bezeichnet sich selbst als „Zinsfeind“. (Foto: AP) Der Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan

Ankara Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will eigenen Aussagen zufolge dafür sorgen, dass die Zinsen weiter kontinuierlich gesenkt werden, solange er an der Macht ist. „Solange Euer Bruder in dieser Position ist, werden die Zinsen mit jedem Tag, jeder Woche, jeden Monat fallen“, sagte Erdogan bei einer Veranstaltung in der westlichen Provinz Balikesir.

Trotz der aus dem Ruder laufenden Inflation hatte die türkische Zentralbank zur Überraschung der Finanzmärkte den Leitzins im September bereits das zweite Mal in Folge gesenkt auf nunmehr zwölf Prozent.

Die Inflation war zuletzt auf 83,45 Prozent in die Höhe geschossen. Grund für die Entwicklung sind vor allem die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine, durch den viele Rohstoffe deutlich teurer geworden sind. Aber auch die schwächelnde Lira trägt ihren Beitrag dazu bei. In einer solchen Lage die Zinszügel zu lockern, widerspricht der gängigen ökonomischen Lehrmeinung. Gestützt wird ein solches unorthodoxes Vorgehen indes von Erdogan, der sich selbst als Zinsfeind bezeichnet.

