Inflation Insiderberichte: Biden will offenbar Benzinsteuer aussetzen

Aktuell werden in den USA 18,4 Cent Steuern pro Gallone Benzin erhoben. Laut Insiderberichten könnte die Steuer zeitweise ausgesetzt werden.

Hohe Preise für Kraftstoff belasten die US-Amerikaner stark. (Foto: Reuters) Spritpreise

Washington US-Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge die amerikanischen Verbraucher bei den hohen Spritpreisen entlasten. Biden plane, die Bundessteuer auf Benzin in Höhe von 18,4 Cent pro Gallone (rund 3,8 Liter) vorübergehend auszusetzen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

Der US-Präsident hatte am Montag erklärt, er denke über eine solche Regelung nach, da die Vereinigten Staaten mit steigenden Benzinpreisen und hoher Inflation zu kämpfen hätten. Der Schritt stößt im Kongress auf Widerstand, auch bei vielen Demokraten. Das in Washington ansässige Nachrichtenportal „Punchbowl News“ hatte zuerst über den Plan berichtet.

Mehr: In Deutschland wächst der Druck, Rekordgewinne großer Energiekonzerne per Sondersteuer abzuschöpfen. Ein Blick ins Ausland zeigt: Das Instrument ist regelrecht in Mode.

