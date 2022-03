Inflation Opec plus hält an vorsichtiger Förderstrategie fest

Um den hohen Spritpreisen beizukommen, plant die US-Regierung offenbar, ihre strategischen Reserven anzuzapfen. Die Allianz der Ölexportländer bleibt derweil bei ihrer Förderpolitik.

Zürich Die Allianz der Ölexportländer Opec plus sieht trotz hoher Ölpreise keinen Anlass, in den Markt einzugreifen. Wie die Energieminister der 23 Opec-plus-Staaten am Donnerstag auf einem virtuellen Gipfeltreffen beschlossen haben, will das Bündnis an der langfristigen Förderpolitik festhalten und daher die Ölproduktion im April um lediglich rund 400.000 Barrel pro Tag erhöhen.

Damit bleibt die Opec plus bei ihrem Kurs, die künstliche Beschränkung der Fördermenge erst im September auslaufen zu lassen. Diese geht noch auf den Preis-Crash am Ölmarkt im Frühjahr 2020 zurück. Inzwischen hat sich der Preis für europäisches Brent-Öl deutlich über der Marke von 100 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) eingependelt. Innerhalb von zwölf Monaten hat der Ölpreis um knapp 80 Prozent zugelegt.