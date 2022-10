Inflation Preiserhöhung verboten: Lukaschenkos schräge Lösung des Inflations-Problems

Berlin Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko macht es sich leicht, wenn es um Inflationsbekämpfung geht: Er verbietet einfach, die Preise zu erhöhen.

Mehr als 20 Menschen sind inzwischen festgenommen worden – weil sie entgegen der Anordnung des Präsidenten Preise erhöht haben. Die Generalstaatsanwaltschaft hat inzwischen 34 solche Strafverfahren eröffnet, berichtete der Staatssender „Belarus1“.

Seit dem 6. Oktober gilt in Belarus ein Moratorium für Preiserhöhungen. „Jegliche Preiserhöhung ist ab dem 6. Oktober untersagt. Ver-bo-ten! Ab heute. Nicht morgen, sondern heute. Damit Sie die Preise nicht innerhalb von 24 Stunden in die Höhe treiben. Aus diesem Grund sind Preiserhöhungen ab heute untersagt“, sagte Lukaschenko im Fernsehen nach einer Regierungssitzung.

Allen Herstellern, Importeuren, Händlern und Dienstleistern sind Preiserhöhungen untersagt. Dies gilt sowohl für Lebensmittel als auch für Non-Food-Produkte. Es ist auch verboten, die Preise durch Abschaffung von Sonderangeboten, Rabatten und Verkäufen zu erhöhen.

Lukaschenko begründete seine Entscheidung damit, dass die Preise auf dem heimischen Markt „unerschwinglich“ geworden seien und „die Obergrenze erreicht“ hätten. Details nannte er nicht.

Wer die Preise erhöhen will, muss die Verwaltung fragen

Die Preise für neue Waren und Dienstleistungen müssen seither mit den Behörden vereinbart werden. Lukaschenkos Entscheidung war ein starker Anstieg der Inflation im Land vorausgegangen.

Nach Angaben der belarussischen Nationalbank stieg die Inflation von neun Prozent im Dezember letzten Jahres auf über 17 Prozent im Juli dieses Jahres. Gleichzeitig sank das belarussische BIP im Zeitraum Januar bis Juli um 5,2 Prozent, wie das staatliche Statistikamt Belstat berichtete. Zuvor hatte die Regierung für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent vorausgesagt.

Lukaschenkos Inflationsbremse ist ein wahres Bürokratiemonster. Nur Behörden oder der Regierung unterstellte Organisationen wie das „Staatskontrollkomitee“ sowie lokale Verwaltungen dürfen Preiserhöhungen genehmigen.

Zuvor müssen diese herausfinden, ob eine Preiserhöhung wirtschaftlich vertretbar ist. Wenn ein bestimmtes Produkt noch nie in dem Land hergestellt wurde oder eine Dienstleistung noch nie erbracht wurde, müssen die Kosten mit denselben Stellen vereinbart werden.

Laut dem Lukaschenko-Dekret müssen die Preise auf der Grundlage von zwei Faktoren gebildet werden: wirtschaftlich gerechtfertigte Kosten und eine marginale Gewinnspanne, jedoch nicht mehr als zehn Prozent.

Ein besonderes Augenmerk wird auch auf landestypische Produkte gelenkt. So werden Preiserhöhungsverbote ausdrücklich auch auf Musikinstrumente wie Balalaikas, Akkordeons und Zimbeln verhängt.

EU-Sanktionen machen Belarus’ Wirtschaft zu schaffen

Während die hohe Inflation in den westlichen Ländern vor allem auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen ist, ist sie in Belarus vor allem auf die Unterbrechung der Lieferketten infolge der EU-Sanktionen zurückzuführen. Die EU begann nach den Präsidentschaftswahlen 2020 in Belarus, die Lukaschenko massiv hatte fälschen lassen, Beschränkungen gegen Minsk zu verhängen.

Der Sanktionsdruck verschärfte sich nach dem von Lukaschenko unterstützten russischen Überfall der Ukraine am 24. Februar.

Parallel zum Lukaschenko-Preisdekret gab die russische Regierung einen 1,5 Milliarden Euro umfassenden Kredit an seinen Bündnispartner, damit dieser Importprodukte durch den Aufbau einheimischer Produktion ersetzen kann. Belarus bekommt von Russland auch verbilligt Öl und Gas.

Aus russischem Rohöl raffinierte Produkte wie Diesel und Benzin sind Hauptexportprodukte des Landes – neben dem für die Düngemittelproduktion wichtigem Kali, das aber inzwischen auf der EU-Sanktionsliste steht.

