Inflation Reduction Act US-Finanzministerium veröffentlicht Liste der geförderten Elektroautos: BMW und Mercedes profitieren nicht, VW muss zittern

Das IRA-Programm sieht Subventionen für E-Autos vor – unter bestimmten Voraussetzungen. Viele ausländische Hersteller erfüllen die Kriterien nicht.

Der ID.4 EV qualifizierte sich zunächst nicht für Steuerrabatte. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Volkswagen

New York Elektro-Modelle der deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes erfüllen dem US-Finanzministerium zufolge nicht die Voraussetzungen für Steuererleichterungen in Höhe von 7500 Dollar. Die drei Hersteller erfüllten die neuen Regeln zur Batteriebeschaffung nicht und verlören damit ihr Recht auf die Steuerprämie, teilte das Finanzministerium am Montag mit.

Die neuen Regeln sollen ab Dienstag in Kraft treten. Auch die ausländischen Hersteller Nissan, Hyundai und Volvo gehen leer aus, außerdem das US-Pick-up-Start-up Rivian.

Beim US-Autobauer Tesla sowie bei den meisten E-Modellen von Ford und Stellantis werden laut der Veröffentlichung die Subvention halbiert, während die Elektroautos Chevrolet Bolt und Bolt EV von General Motors die volle Steuergutschrift von 7500 Dollar erhalten werden.