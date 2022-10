Sparpolster werden dünner, Aktien verlieren an Wert, auch Menschen mit gutem Einkommen müssen sich einschränken. Aber tun sie das?

Die Inflation frisst die Ersparnisse der Mittelschicht auf. Die Krise trifft alle

Krise, welche Krise? Auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel Sylt ist von Entbehrung und Enthaltsamkeit in diesen Oktobertagen nicht viel zu sehen. Während anderswo Menschen mit kleinem Budget aus Angst vor hohen Nachzahlungen ihre Heizungen herunterdrehen oder im Supermarkt nach Sonderangeboten suchen, scheint in Westerland die Zeit stillzustehen.

Bei Gosch auf der Friedrichstraße gönnt man sich wie eh und je schon mittags Weißwein oder Spritzigeres, die Hotels sind trotz happiger Preise ausgebucht. Trifft die Krise nur die Armen?

Nein, sagt Helmut Schleweis, Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. „Die Krise und der Wohlstandsverlust kommen in der Mittelschicht an, die bislang nicht gewohnt war, Transferleistungen in Anspruch zu nehmen und das zum Teil abgelehnt hat“, warnte Schleweis kürzlich auf einer Bankentagung.

