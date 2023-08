Innenpolitik Kabinett beschließt niedrigere Hürden für Einbürgerung

Berlin Wer gut integriert ist, soll künftig einfacher den deutschen Pass bekommen. Das Kabinett stimmte am Mittwoch einem Gesetz von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu, das nicht nur Anforderungen senkt, sondern auch Mehrstaatigkeit zulässt. Für die Einbürgerung gelten aber weiterhin Bedingungen zur wirtschaftlichen und demokratischen Integration.

Mit der Reform will die Bundesregierung Deutschland unter anderem für Fachkräfte attraktiver machen. Zugleich soll sie Anreize setzen, hierzulande besser Fuß zu fassen und in der Gemeinschaft anzukommen.

Grundsätzlich soll es schon nach fünf Jahren Aufenthalt möglich sein, den deutschen Pass zu beantragen. Wer eingebürgert werden will, muss sich zugleich zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft bekennen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind daher Menschen, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben. Voraussetzung soll auch sein, dass man seinen Lebensunterhalt in der Regel ohne Sozialleistungen bestreiten kann.

Nach dem Beschluss im Kabinett wird der Gesetzentwurf an den Bundestag weitergeleitet. Erst wenn das Parlament zustimmt, kann er in Kraft treten.

Mit dem Beschluss will die Bundesregierung Anreize für Fachkräfte setzen. „Wir werden die besten Köpfe in der Welt nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können – mit allen demokratischen Rechten“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Berlin. Für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sei ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ein entscheidender Schlüssel.

Zugleich solle die vom Kabinett beschlossene Reform für Teilhabe sorgen. „Wir wollen, dass Menschen, die längst Teil unserer Gesellschaft sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können“, sagte Faeser. „Denn unsere Demokratie lebt davon, dass alle mitmachen. Unsere Demokratie braucht Menschen, die sich für sie einsetzen und stark machen.“

Trotz den Erleichterungen gelten weiterhin Bedingungen zur wirtschaftlichen und demokratischen Integration. „Wer unsere Werte nicht teilt, kann kein Deutscher werden“, sagte Faeser. Auch Mehrstaatigkeit wird zugelassen.

Kritik aus der Opposition

Die niedrigeren Hürden nutzen Deutschland nach Einschätzung von Grünen-Chef Omid Nouripour auch wirtschaftlich. „Denn im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte waren die hohen Hürden bisher ein Nachteil“, sagte Nouripour am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Nun stärken wir die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland, indem wir schneller die Perspektive auf Einbürgerung bieten.“

„Mit der heutigen Kabinettsentscheidung werden wir den Ansprüchen an ein modernes Einwanderungsland gerecht und würdigen die Beiträge, die von der Generation der Gast- und Vertragsarbeitenden geleistet wurden“, erklärte Nouripour. „Das sind gute Nachrichten für die Menschen, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen und trotzdem nicht wählen dürfen.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Ampel-Koalition einen leichtfertigen Umgang mit dem Staatsbürgerschaftsrecht vor. Sie zerstöre damit den gesellschaftlichen Konsens der vergangenen zwanzig Jahre, sagte der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

„Wer in Zeiten immer neuer Höchstzahlen bei der Migration auch noch die Voraussetzungen für den deutschen Pass absenkt, provoziert die weitere Polarisierung in der Gesellschaft“, warnte jedoch Dobrindt. „Eine schnell erreichbare deutsche Staatsbürgerschaft wird zusätzliche falsche Migrationsanreize setzen.“ Die Staatsbürgerschaft müsse am Ende eines Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang. „Eine Express-Einbürgerung mit niedrigen Voraussetzungen fördert keine Integration, sondern erschwert sie“, sagte der CSU-Politiker.

