Internationale Beziehungen Finanzminister der USA und Chinas wollen bei Klimaschutz-Finanzierung stärker zusammenarbeiten

Janet Yellen und ihr Amtskollege Liu He planen gegenseitige Staatsbesuche und mehr Kooperation. Offenen Austausch soll es über Russland gegeben haben.

Die USA und China nähern sich in Sachen Wirtschaftspolitik offenbar wieder an. (Foto: Reuters) Janet Yellen und Liu He in Zürich

Zürich US-Finanzministerin Janet Yellen und ihr chinesischer Kollege Liu He haben sich auf eine stärkere Zusammenarbeit bei der Finanzierung der Klimapolitik geeinigt. Wie aus einer Mitteilung des US-Finanzministeriums zu dem Treffen am Mittwoch in Zürich weiter hervorgeht, hat Yellen vor, nach China zu reisen. Zudem wolle sie in absehbarer Zukunft chinesischen Besuch in den USA empfangen.

Das Treffen war der hochrangigste Kontakt zwischen Vertretern der USA und Chinas seit einem Gespräch von US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im November. Es war das erste direkte Gespräch zwischen Yellen und Liu.

Yellen sagte zu Liu vor Reportern, zwar gebe es Differenzen, doch sollte verhindert werden, dass „Missverständnisse, vor allem diejenigen, die aus einem Mangel an Kommunikation entstehen, unser bilaterales wirtschaftliches und finanzielles Verhältnis unnötigerweise verschlechtern“. Der Wettbewerb zwischen beiden Ländern dürfe niemals zu einer Art Konflikt werden.

Liu sagte, er sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um Gemeinsamkeiten zu finden. „Unabhängig davon, wie sich die Bedingungen verändern, sollten wir immer Dialog und Austausch aufrechterhalten", sagte er.

Yellen vertritt eine kritische Haltung gegenüber den Handelspraktiken Chinas und dessen enges Verhältnis zu Russland. China und Russland haben ihre wirtschaftlichen Beziehungen seit dem Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine verstärkt. China und USA: Offenes Gespräch über Russland Einer US-Zusammenfassung eines Telefongesprächs zwischen Yellen und Liu im Juli war zu entnehmen, dass die Amerikanerin mit dem Chinesen offen über die Auswirkungen der russischen Invasion auf die Weltwirtschaft gesprochen habe. Zudem habe sie „unfaire" wirtschaftliche Praktiken zur Sprache gebracht.