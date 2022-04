Internationale Beziehungen Welche Länder helfen der Ukraine am meisten?

In absoluten Zahlen leisteten die USA in den ersten Kriegswochen die meiste Hilfe. Im Verhältnis zum BIP überzeugt allerdings ein kleineres Land. Deutschland liegt nur im Mittelfeld.

Selenski hat die internationale Gemeinschaft wiederholt um finanzielle und militärische Unterstützung gebeten. (Foto: dpa) Ukraines Präsident Wolodimir Selenski spricht zum Bundestag

Berlin Weltweit schicken Nationalstaaten derzeit finanzielle, humanitäre oder militärische Hilfe in die Ukraine, um das Land bei der Verteidigung vor dem russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat jetzt anhand von Medienberichten und offiziellen Regierungsstatements rekonstruiert, welches Land bisher wie viel dieser Hilfe geleistet hat.

Die Zahlen des IfW beziehen sich allerdings nur auf den Zeitraum zwischen dem Ausbruch des Kriegs am 24. Februar und dem 27. März. Die angekündigte Unterstützung der Bundesregierung von über einer Milliarde Euro an die Ukraine in Form von Rüstungshilfen ist darin also noch nicht mit eingerechnet. Die Zahlen würden jeweils mit zwei bis drei Wochen Verzögerung für den Vormonat aktualisiert, heißt es vom IfW.