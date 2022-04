Internationale Finanzpolitik „Sie macht den IWF kaputt“ – Streit um Zukunft des Währungsfonds spitzt sich zu

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa steht scharf in der Kritik. Ihre Neuausrichtung des IWF stelle das gesamte Geschäftsmodell der Weltfinanzaufsicht infrage.

Einige Mitarbeiter meinen, Georgiewa widme sich zu häufig Themen, die nicht zur Kernkompetenz des IWF gehören. (Foto: dpa) Kristalina Georgiewa

Berlin Zum Auftakt der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) diese Woche sendete IWF-Chefin Kristalina Georgiewa eine Botschaft in die Welt, die ihr besonders am Herzen liegt. „Wenn wir die Wirtschaft wieder auf Kurs bringen wollen, müssen wir die richtigen Investitionen tätigen“, sagte die 68-Jährige. Dazu zählten insbesondere mehr Investitionen in die Bildung von Mädchen.

Auch wenn dieses Ziel unstrittig ist: Dass es vom IWF ausgegeben wurde, kam nicht überall gut an. Etliche Mitarbeiter und Top-Ökonomen sehen es so, als beschäftige sich der Fonds gefühlt nur noch mit Themen, die nicht zur Kernkompetenz der Washingtoner Weltfinanzaufsicht gehören.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen