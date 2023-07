 Internationale Wirtschaft; Ökonomie „Down Under“ – Australiens Wirtschaft in Grafiken

Düsseldorf Australien ist bekannt für Kängurus, das Great Barrier Reef oder das Opernhaus in Sidney – und macht sich aktuell als Gastland für die Frauenfußball-WM einen Namen. Für viele junge Deutsche ist das sechstgrößte Land der Welt außerdem Ziel für einen Auslandsaufenthalt nach dem Schul- oder Universitätsabschluss.

Wie steht es um die Wirtschaft in dem Land, das auch „Down Under“ genannt wird? Wie haben sich Bruttoinlandsprodukt (BIP), Inflationsrate und Arbeitslosigkeit in Australien entwickelt? Und welche Länder sind die wichtigsten Handelspartner von Australien?

In loser Folge veröffentlichen wir im Rahmen einer neuen Serie datenbasierte Länderporträts – und beginnen mit Australien.

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 1,7 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr ist Australien die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zum Vergleich: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug 2022 etwa vier Billionen Dollar, also mehr als doppelt so viel.

Gleichwohl hat die australische Wirtschaft über die vergangenen 20 Jahre ein beachtliches Wachstum verzeichnet. Die Wirtschaftsleistung ist aktuell auf einem Rekordniveau.

Allein zwischen 2001 und 2012 hat sich das BIP von Australien mehr als vervierfacht. Und laut Internationalem Währungsfonds (IWF) könnte sich das Wachstum fortsetzen: Der IWF prognostiziert Australien für das Jahr 2028 ein BIP von gut zwei Billionen US-Dollar.

Wie hoch ist die Inflation in Australien?

Aber auch Australien ist nicht frei von wirtschaftlichen Verwerfungen. So verzeichnete Australien infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die höchste Inflationsrate seit mehr als 30 Jahren. Die Preise stiegen im Schnitt um 6,6 Prozent.

2023 soll der Teuerungsdruck nachlassen. Nach Prognosen liegt die Inflationsrate in diesem Jahr nur noch bei 5,3 Prozent. Zum Vergleich: Der IWF rechnet für Deutschland derzeit mit einer Inflationsrate von 6,2 Prozent in diesem Jahr.

Für Australien veranschlagt der IWF aktuell, dass sich die australische Inflationsrate im kommenden Jahr bei etwa drei Prozent einpendeln und danach weiter sinken wird.

Dass die Preissteigerung jedoch in naher Zukunft ein Niveau wie im ersten Corona-Jahr 2020 erreichen wird, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Damals stiegen die Preise nur um weniger als ein Prozent.

Welche Wirtschaftssektoren sind die wichtigsten in Australien?

Die Agentur Germany Trade and Invest (GTAI), die dem Bundeswirtschaftsministerium zugeordnet ist, hat die wichtigsten Wirtschaftssektoren Australiens für 2020 analysiert.

Der größte Sektor, bezogen auf den Anteil an der Bruttowertschöpfung, waren demnach Bergbau und Industrie mit 19,8 Prozent, gefolgt von der Branche Handel, Gaststätten und Hotels (10,8 Prozent) und dem Bausektor (7,4 Prozent).

Welche Länder sind Australiens wichtigste Handelspartner?

Aufgrund der geografischen Lage von Australien sind die meisten wichtigen Handelspartner asiatische Staaten. Doch auch drei europäische Nationen zählen zu den relevanten Import- und Exportländern für Australien.

Im vergangenen Jahr stammten fast vier Prozent der australischen Importe aus Deutschland. An der Spitze der Handelspartner steht aber mit großem Abstand die Volksrepublik China. Während die USA bei den Importen auf dem zweiten Platz folgen, gehen nur drei Prozent der australischen Exporte in die Vereinigten Staaten. Mit Japan und Südkorea hat Australien ausgeglichenere Handelsbilanzen.

Welche Güter handeln Australien und Deutschland?

Zu den wichtigsten Produktgruppen bei den deutschen Lieferungen nach Australien zählten laut Bundeswirtschaftsministerium Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile (22 Prozent), chemische Erzeugnisse (21,6 Prozent) und Maschinen (21,5 Prozent). Die Statistik bezieht sich auf das Jahr 2021.

Bei den Importen aus Australien stehen Rohmaterialien an erster Stelle. Die Bundesrepublik Deutschland importierte 2021 vor allem Rohstoffe (ohne Brennstoffe): Der Anteil dieser Produktgruppe lag bei 28,5 Prozent. Es folgten Kohle (25,7 Prozent) und Gold (17,5 Prozent).

Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in Australien?

Im historischen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit aktuell in Australien auf einem sehr niedrigen Niveau: Zuletzt waren in den 1970er-Jahren so wenige Menschen in Australien ohne Arbeit.

Allerdings rechnet der IWF damit, dass die Arbeitslosigkeit in Australien künftig steigen wird.

Bis 2027 prognostiziert der IWF einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,65 Prozent – also in etwa auf das Niveau von Mitte der 2000er-Jahre.

Erstpublikation: 26.07.2023, 04:03 Uhr.