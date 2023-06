Internationaler Handel Europäische Firmen beklagen schlechtes Geschäftsumfeld in China

Bereits jedes zehnte in China tätige Unternehmen aus der EU hat bereits Investitionen aus China abgezogen. Die Stimmung unter den Firmen ist so schlecht wie seit 20 Jahren nicht.

EU-Unternehmen sehen es als schwieriger an, Geschäfte in der Volksrepublik zu machen. (Foto: dpa) China

Peking Europäischen Unternehmen bewerten das Geschäftsumfeld in China so schlecht wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Neben den eingetrübten Wachstumsaussichten beklagen sie vor allem die zunehmenden politischen Hürden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Europäischen Handelskammer in China hervor.

Auch nach dem Ende der Corona-Restriktionen schätzen rund zwei Drittel der 570 teilnehmenden Unternehmen ihre Geschäftsaussichten pessimistischer ein als im Vorjahr. Mehr als jede zehnte Firma gab an, Investitionen aus China abgezogen zu haben.

Die Unternehmen überlegten sich genau, „wie viele Eier sie in ihrem China-Korb behalten wollen“, sagte Jens Eskelund, der neue Präsident der EU-Kammer in China. Der Däne hatte Ende Mai den Deutschen Jörg Wuttke an der Spitze der Interessensvertretung europäischer Unternehmen in der Volksrepublik abgelöst.