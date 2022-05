Internationaler Handel Rat für Handel und Technologie (TTC) – EU und USA vertiefen ihre Partnerschaft

Die US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo berichtete vergangene Woche im Senat über ein kurioses Detail des Ukrainekriegs: Die ukrainischen Truppen würden bei den Invasoren aus Russland Mikrochips finden, die diese aus Waschmaschinen und Kühlschränken ausgebaut hätten – offenbar sei das ein verzweifelter Versuch der russischen Armee, den Mangel an modernen Komponenten auszugleichen, um ihr Kriegsgerät instand zu halten.

Aufgrund strikter Ausfuhrverbote sind Amerikas Technologie-Lieferungen nach Russland zuletzt um 70 Prozent eingebrochen. Auch die Europäer haben den Handel mit kritischen Bauteilen drastisch eingeschränkt. Die in den Monaten vor der russischen Offensive abgestimmten Exportkontrollen sind für die USA und die EU ein Beweis für die Renaissance der transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft.

„Unsere extremen Exportkontrollen haben Russland stark getroffen, weil das Land abgeschnitten wird von Waren, die es für seine militärischen Operationen braucht“, sagte Raimondo, als sie am Montag in Paris vor die Presse trat. Zuvor hatte sie sich gemeinsam mit der US-Handelsgesandten Katherine Tai und den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margre‧the Vestager und Valdis Dombrovskis darüber beraten, wie Amerika und Europa künftig noch enger wirtschaftlich kooperieren können.

Es war das zweite Treffen des Rats für Handel und Technologie (Trade and Technology Council, kurz: TTC), den US-Präsident Joe Biden und Kommissionschefin Ursula von der Leyen im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatten. Das Ziel ist es, nach den Konflikten der Donald-Trump-Ära zu einer produktiven Zusammenarbeit zurückzufinden, vor allem auf Zukunftsfeldern wie der Energietransformation, der Chipherstellung und der Regulierung von Künstlicher Intelligenz.

Unter Trump hatten die USA einen Wirtschaftsstreit angezettelt. Europäische Firmen mussten Schutzzölle zahlen, wenn sie Stahl und Aluminium in die USA verkaufen wollten. Das Freihandelsabkommen TTIP, das eine gigantische Freihandelszone geschaffen hätte, scheiterte. Mit Verzögerungstaktiken gelang es der EU, weitere Eskalationen zu vermeiden.

TTIP wiederzubeleben gilt wegen des Widerstands in der Bevölkerung sowohl in Europa als auch in den USA als aussichtslos. Darum sollen die beiden Wirtschaftsräume nun in kleineren Schritten aneinander herangeführt werden. Das Forum dafür ist der TTC. Die ersten greifbaren Ergebnisse der europäisch-amerikanischen Wiederannäherung sind die Exportkontrollen gegen Russland.

Für die Amerikaner ist der TTC jedoch vor allem deshalb interessant, weil er die Möglichkeit bietet, die Chinapolitik der EU zu beeinflussen. Die US-Regierung hat China als größte Bedrohung für die ökonomische, politische und militärische Vormacht der Vereinigten Staaten identifiziert. Tyson Barker, Technologie-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), erläutert, dass die Amerikaner der „Systemrivalität mit China“ die „Systempartnerschaft mit der EU“ entgegenstellen wollen.

Von chinesischen Waren unabhängiger zu werden war daher von Anfang an ein Ziel des TTC. Der Ukrainekrieg mahnt jetzt zur Eile: So wie die Europäer durch ihre Gasabhängigkeit von Russland erpresst werden können, könnte es auch den USA und der EU bei grünen Technologien ergehen. Jahrzehntelang haben westliche Unternehmen ihre Produktion nach Asien verlagert. In einer akuten Krise ließe sich das kaum zurückdrehen.

Auch die Europäer sind inzwischen bereit, Handelspolitik im Kontext der Konfrontation zwischen Diktaturen und Demokratien zu betrachten. „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die zentrale Bedeutung unserer Zusammenarbeit mit den USA in wirtschaftlichen und technologischen Fragen weiter unterstrichen“, sagte Vestager, die Vizepräsidentin der EU-Kommission, in Paris.

In den kommenden Jahren fließen Milliarden in die Chipindustrie

Beide Seiten verständigten sich darauf, dass sie sich mit ihren Maßnahmen zur Minderung der Importabhängigkeit möglichst wenig in die Quere kommen wollen. So werden in der EU und den USA in den kommenden Jahren Milliardensubventionen in die Chipindustrie fließen. Damit die Märkte dadurch nicht unnötig verzerrt werden und die Unternehmen immer höhere Staatsbeihilfen fordern, wollen sich die US-Regierung und die EU-Kommission über genehmigte Subventionen auf dem Laufenden halten. Ähnlich ist es bei der Beschaffung von grünen Technologien durch öffentliche Stellen: Beide Seiten planen dies, um ihre Industrie zu stärken.

Immer wieder geht es auch darum, den Einfluss Chinas auf die Weltwirtschaft nicht zu groß werden zu lassen, etwa im Bereich der Industriestandards. China besetzt seit Jahren immer mehr Posten in den internationalen Standardisierungsorganisationen und kann seinen Unternehmen damit Vorteile auf dem Weltmarkt verschaffen. „Das ist ein mächtiges Werkzeug, um europäische und amerikanische Unternehmen ins Abseits zu drängen“, mahnte Raimondo. Die Regierungen in EU und USA haben das Feld bislang ihren Unternehmen überlassen, für die es sich allein aber oft nicht lohnt, sich in die Normung einzubringen.

Auch dass China die Welt mit Mobilfunktechnik ausrüstet, wollen EU und USA nicht länger nur mit ansehen. Künftig wollen sie digitale Projekte in Drittländern finanzieren. Solche Investitionen gelten als strategisch wichtig, weil China mit seinen Produkten Abhängigkeiten schaffen kann und seine Fähigkeiten zur Spionage ausbaut.

Gemessen am Versprechen einer „Wirtschafts-Nato“, das sich einst mit den TTIP-Verhandlungen verband, sind die Ergebnisse des TTC allerdings eher dürftig. Beide Seiten haben ihre Erwartungen zurückgeschraubt, über wechselseitige Zollerleichterungen wurde in Paris nicht einmal gesprochen. Wirtschaftsvertretern ist das zu wenig. „Um die Motivation hochzuhalten, muss der TTC zu konkreten Ergebnissen führen“, fordert Luisa Santos vom europäischen Unternehmensverband Business Europe. „Idealerweise wäre dies der Abbau von tarifären und nicht tarifären Hemmnissen, auch wenn dies schwierig ist.“

