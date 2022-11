Internethandel EU-Einigung auf strengeren Verbraucherschutz bei Online-Käufen

Gefährliche Produkte sollen so schnell vom Markt abgezogen werden, etwa wenn sie nicht den EU-Sicherheitsstandards entsprechen. Durch die neuen Vorschriften können Verbraucher Milliarden einsparen.

Verbraucher sollen besser vor gefährlichen Produkten aus dem Online-Handel geschützt werden. (Foto: dpa) Schnäppchenjagd im Internet

Brüssel Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf strengere Regeln zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei Käufen im Internet geeinigt. So sollen Online-Händler und andere Unternehmen in der Lieferkette künftig mehr Verantwortung für die von ihnen verkauften Produkte tragen, wie aus einem in der Nacht zu Dienstag vereinbarten Kompromiss hervorgeht. Ziel ist unter anderem, dass gefährliche Produkte zügig vom Markt zurückgerufen werden.

Dabei geht es zum Beispiel um Waren, die online - etwa bei Amazon - gekauft und aus einem Nicht-EU-Land angeliefert werden. „Dadurch landen im Binnenmarkt Produkte, die nicht unseren Sicherheitsstandards entsprechen“, betonte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament, Anna Cavazzini (Grüne). Sie sprach von einer überfälligen Anpassung an die Anforderungen des Online-Shoppings.