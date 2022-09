Der gemeinsame Gegner USA lässt die Machthaber in Moskau und Peking näher zusammenrücken. China-Expertin Nadine Godehardt glaubt aber nicht an eine neue Allianz zwischen den Staaten.

Wie eng ist die Bande zwischen den beiden wirklich? (Foto: via REUTERS) Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Samarkand

Frau Godehardt, wie wichtig ist das Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin?

Sicherlich hatte Putin große Erwartungen an das Treffen. Im Vorfeld hat Russland China etwa Unterstützung in der Taiwanfrage zugesichert. Putin will deutlich machen, dass beide Staaten an einer gemeinsamen Front stehen.

Tun sie das? Verstärkt sich die Achse Peking-Moskau?

Ich erwarte nicht, dass die russischen Erwartungen eins zu eins von Xi Jinping zurückgespielt werden. Es gibt die Achse Peking-Moskau, aber das ist keine Allianz, bei der die Partner sich automatisch in allen politischen Fragen unterstützen werden. Es ist ein pragmatisches Bündnis.

